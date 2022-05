Antibakterielles 2in1 Anti-Geruchsspray

Das antibakterielle Anti-Geruchsspray von EVERDRY gegen unangenehme Gerüche auf Haut und Textilien

Das von EVERDRY entwickelte 2in1 Anti-Geruchsspray neutralisiert wirksam Schweißgeruch und andere unangenehme Gerüche. Die 2in1 Kombination ermöglicht die Anwendung direkt auf der Haut als auch auf Kleidung und Textilien. Der enthaltene, natürliche Aktiv-Komplex gegen geruchsbildende Bakterien sorgt für einen langanhaltenden Anti-Geruch-Effekt. Das Spray reduziert und verhindert nicht nur unangenehme Gerüche, sondern verleiht Haut und Textilien selbst einen angenehm frischen Duft. Dadurch kann man getrost auf zusätzliches Deo verzichten, aber es dennoch gut mit dem eigenen Parfüm kombinieren. Das 2in1 Anti-Geruchsspray lässt sich nicht nur auf der Kleidung oder der Haut anwenden, sondern bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Es eignet sich beispielsweise hervorragend um unangenehme Gerüche von Schuhen, Tieren, im Innenbereich von Autos oder nicht waschbarem Equipment wie Helme oder Handschuhe zu reduzieren oder vorzubeugen.

Die Inhaltsstoffe wurden dermatologisch getestet und sind selbst für sensible Haut und empfindliche Textilien bestens geeignet. Die Wirksamkeit wurde sowohl auf Haut als auch auf Textilien klinisch bestätigt.

Das sollte vor der Anwendung gut geschüttelt werden. Danach die Haut oder das Textil großzügig einsprühen und das Spray kurz einwirken lassen. Das 2in1 Anti-Geruchsspray ist online bestellbar und ebenfalls in allen Apotheken in Deutschland erhältlich.

Functional Cosmetics Company AG ist im Bereich Gesundheit, Medizin- und Kosmetikprodukte in den Themen Hyperhidrose, HNO und Onkologie spezialisiert.

Die Functional Cosmetics Company AG hat Eigenmarken wie SweatStop und vertritt diverse Hersteller wie Otosan, Everdry, AgainLife,… exklusiv. Der Vertrieb erfolgt direkt über Online-Shops, Apotheken oder Partner weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Basel. Das Versandlager für EU Kunden befindet sich in Lörrach, Deutschland.

