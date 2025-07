Ant International veröffentlicht Alipay+ Voyager: KI-Reisebegleiter für Digital Wallets und Super-Apps

Ant International hat mit Alipay+ Voyager einen innovativen KI-Reisebegleiter vorgestellt, der direkt in digitale Wallets integriert ist. Gemeinsam mit Launch-Partnern wie Agoda, Trip.com und Fliggy sorgt die Lösung für reibungslose, personalisierte Reiseerlebnisse – direkt über vertraute Apps.

Der Online-Reisemarkt soll bis 2032 jährlich um 10 Prozent wachsen – und schon jetzt kommt rund zwei Drittel des Traffics über mobile Geräte. Besonders die Generation Z legt immer mehr Wert auf einzigartige, hyperlokale Erlebnisse und setzt dabei auf Mobile-First- und All-in-One-Lösungen, um die besten Angebote zu finden.

Alipay+ Voyager kombiniert KI-Funktionen von Ant International mit Reise-Services von OTA-Partnern und mehr als 100 Millionen Händlern im Alipay+ Partner-Ökosystem. Über eine einzige KI-Schnittstelle, die in digitale Wallets und Super-Apps integriert ist, unterstützt Alipay+ Voyager Reisende per Text oder Sprache in ihrer Landessprache bei der Reiseplanung, der Buchung, beim Einkauf am Zielort. Dies sorgt für einen reibungslosen Prozess über die gesamte Reise hinweg.

Pünktlich zur Sommerreisezeit ist Voyager zunächst in den drei größten mobilen Wallets Asiens verfügbar: Alipay (Festlandchina), AlipayHK (Hongkong SAR) und GCash (Philippinen). Im Laufe des Jahres 2025 kommen weitere Zahlungspartner von Alipay+ hinzu.

Zentrale Funktionen von Alipay+ Voyager

-Intelligente End-to-End-Unterstützung, zentral gebündelt in einer vertrauten Wallet: bei der Recherche, der Auswahl und Aktionen vor, während und nach der Reise,

-Global-to-Local-Vernetzung in Echtzeit: Nahtlose Weiterleitung zu lokalen Services wie Fahrdiensten, ÖPNV, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Sightseeing,

-Zielgerichtete, vorausschauende Zusammenstellung von Inhalten: Die Voyager-KI versteht intuitiv die Vorlieben der Nutzer, löst proaktiv Probleme wie Flugverspätungen oder schlechtes Wetter und schlägt hyperrelevante Optionen in Echtzeit vor,

-Eine neue Wachstumsmöglichkeit für Händler und OTAs: Mehrere Kernmärkte erschließen durch eine einfache Bereitstellung über die größten regionalen und globalen E-Wallets.

„Reisende nutzen heute zunehmend digitale Technologien, um aus ihren Reisen das meiste herauszuholen. Diese neuen Erwartungen muss die Branche adressieren“, sagt Douglas Feagin, Präsident von Ant International. „Indem wir einen proaktiven, rund um die Uhr verfügbaren KI-Reisebegleiter in digitale Wallets integrieren, die viele Menschen ohnehin täglich nutzen, schaffen wir für unsere Partner aus der Reise- und Zahlungsbranche neue Chancen, Reisende entlang der gesamten Customer Journey persönlicher und mit mehr Relevanz zu begleiten.“

Gil Hazan, Senior Vice President Strategic Partnerships bei Agoda, erklärt: „Bei Agoda setzen wir alles daran, Reisen für alle einfacher und reibungsloser zu gestalten. Indem wir unser breites Angebot als eine der führenden Online-Reiseplattformen Asiens mit den umfangreichen Wallet-Partnerschaften von Alipay+ Voyager verknüpfen, schaffen wir ein noch komfortableres und individuelleres Buchungserlebnis. Diese Zusammenarbeit eröffnet uns den Zugang zu einer größeren Zielgruppe. Damit sind wir in der Lage, passgenaue Reiselösungen anzubieten, die den vielfältigen Ansprüchen heutiger Reisender gerecht werden.“

Von Payment-Lösung zur KI-Plattform

Alipay+ startete als grenzüberschreitende Zahlungstechnologie. Heute verbindet die Lösung 36 führende E-Wallets und Zahlungs-Apps mit insgesamt 1,7 Mrd. Nutzerkonten und ermöglicht die Anbindung an über 100 Millionen Händler weltweit. Auf Basis der eigenen KI-Plattform für Fintechs – des Alipay+ GenAI Cockpit – entwickelt Ant International derzeit weitere agentenbasierte KI-Suiten für verschiedene Branchen, mit dem Ziel, das Ökosystem für Fintechs und Super-Apps kontinuierlich auszubauen.

Antom ist ein Geschäftsbereich von Ant International und führender Anbieter von Zahlungs- und Digitalisierungslösungen für Händler weltweit. Die Plattform bietet einheitliche Payment-Lösungen für Unternehmen jeder Größe in über 50 Ländern und Regionen. Antom ermöglicht Zahlungen in mehr als 100 Währungen und erreicht Konsumenten in über 200 Märkten. Neben Zahlungslösungen bietet Antom auch digitale Marketing-Tools und Services zur Geschäftsprozess-Digitalisierung.

