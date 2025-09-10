Ant International-Tochter Antom startet neue Agentic-Zahlungslösung

APM-Checkout, sichere KI-Transaktionen und Pilotprojekte mit Mastercard & Visa

– Erste Lösung, die alternative Zahlungsmethoden (APM) und Kreditkarten in agentischen Zahlungen vereint

– Branchenneuheit: Zahlungsmandat-Modell und hochentwickeltes Risikomanagement für KI-Agenten

– Kooperationen mit Mastercard, Visa und führenden Wallets im asiatisch-pazifischen Raum für den Praxiseinsatz

Singapur, 10. September 2025 – Antom, Anbieter von Händler-Zahlungs- und Digitalisierungsservices unter Ant International, bringt eine neue Generation des Bezahlens auf den Markt: eine agentische Zahlungslösung mit sicherem APM-Checkout (Alternative Payment Methods wie digitale Wallets und andere alternative Zahlverfahren). Damit zählt Antom zu den ersten Partnern von Mastercard und Visa, die Karten-Transaktionen für KI-Agenten testen.

Im kommerziellen Alltag müssen KI-Agenten Zahlungen flexibel und zuverlässig abwickeln, um die Erwartungen der Nutzer zu erfüllen. Die neue agentenbasierte Zahlungslösung von Antom deckt sowohl APMs als auch Karten ab, bietet ein KI-fähiges Zahlungsmandat-Modell und optimiertes Asset-Management. So lassen sich Nutzerabsichten präzise erkennen, Transaktionen absichern und Prozesse für Kunden transparent nachvollziehen.

Auf Basis des Model Context Protocol (MCP) unterstützt die Lösung eingebettete Zahlungsabläufe über dialogbasierte Interaktionen mit KI-Agenten. Sie deckt sowohl bestätigte Kaufanfragen als auch bedingte, vorab autorisierte Transaktionen ab – etwa Käufe innerhalb eines definierten Ausgabenlimits oder zeitgesteuerte Flash-Sales.

Vertrauenswürdige KI für den APM-Checkout

Viele Systeme verlangen beim Checkout nach wie vor mehrere Klicks. In agentischen Szenarien hingegen bestätigen Nutzer ihre Zahlungsabsicht häufig im Rahmen längerer, natürlicher Sprachdialoge. Dafür braucht es ein neues Modell für Autorisierung und Nachvollziehbarkeit.

Antom verbindet KI-Agenten mit einer Vielzahl von APMs, einschließlich einer Vielzahl digitaler Wallets. Mit Antom EasySafePay, der ersten optimierten APM-Checkout-Lösung der Branche, verknüpfen Nutzer ihr Wallet direkt auf der Checkout-Seite, ohne Umleitung in externe Apps. Antom EasySafePay fügt sich damit nahtlos in die vom Agenten initiierten Zahlungsflüsse ein.

Antom EasySafePay kombiniert Komfort mit robusten Sicherheitsvorkehrungen. Es nutzt KI-Risikomanagement auf Basis von Multi-Party Computation (MPC) und Sicherheitssysteme für mobile Geräte, um betrügerische Transaktionen zu identifizieren und zu blockieren, Phishing, Betrug und Identitätsmissbrauch zu verhindern und das Risiko von Kontoübernahmen für Nutzer digitaler Wallets zu verringern. Gleichzeitig bleibt die Privatsphäre der Nutzer gewahrt.

Neuer Standard für sichere Agentenzahlungen

Mit seiner branchenführenden Risikokontrolltechnologie setzt Antom neue Maßstäbe für Agentic Payments. Das Unternehmen arbeitet nach den Standards des PCI Security Standards Council (PCI SSC) und sichert Zahlungen durch Kryptografie.

Für jede Transaktion erstellt Antom ein KI-gestütztes Intent-Analyse- und Autorisierungsmodell. Dieses verknüpft zentrale Transaktionsparameter mit Absichtsnachweisen und erzeugt überprüfbare Credentials, die eine lückenlose Rückverfolgbarkeit ermöglichen. Nutzer behalten so die volle Kontrolle und Transparenz über das Handeln ihrer Agenten. Streitfälle lassen sich durch datenschutzkonforme Credential-Abfragen eindeutig klären.

Mastercard & Visa: Pilotprojekte für kartengestützte Zahlungen

Antom hat seine Lösung so strukturiert und flexibel gestaltet, dass KI-Agenten verschiedene Zahlungsmethoden – Karten, Wallets und Banküberweisungen – effizient unterstützen können. Damit erreichen Händler ein breites Kundenspektrum bei reduzierten Integrationskosten.

Als einer der ersten Partner arbeitet Antom in Asien-Pazifik mit Mastercard (über Mastercard Agent Pay) und Visa (über Visa Intelligent Commerce) zusammen. Gemeinsam testen sie tokenisierte, kartengestützte Agentenzahlungen. Ziel der Pilotprojekte ist es, verlässliche und personalisierte agentische Zahlungen zu ermöglichen – unterstützt durch Tokenisierung, Authentifizierung und Tools zur Transaktionskontrolle.

Wegbereiter für KI-Commerce

Die Markteinführung ist Teil der KI-Strategie von Ant International: Sie verbindet das Fintech-Know-how des Unternehmens mit bewährten KI-Fähigkeiten und KI-Unterstützung auf Plattformebene. Ziel ist es, Entwickler, Finanzinstitute und Händler in die Lage zu versetzen, KI-gestützten Handel zuverlässig einzusetzen.

„Agentische Zahlungen sind ein entscheidender Schritt, damit KI-Agenten echten Mehrwert in unserem Alltag schaffen können“, sagt Gary Liu, General Manager von Antom, Ant International. „Dafür müssen wir Zahlungssysteme neu denken. Gemeinsam mit Partnern aus Finanzen, Technologie und Handel wollen wir Standards und Protokolle entwickeln, die agentische Zahlungen zuverlässig und reibungslos machen.“

Über Antom

Ant International’s Antom ist der führende Anbieter von Zahlungs- und Digitalisierungsdienstleistungen für Händler weltweit. Das Unternehmen entwickelt einheitliche, vertikalspezifische digitale Zahlungslösungen für Unternehmen jeder Größe. Antom unterstützt Händler bei der Integration von über 300 Zahlungsmethoden und ermöglicht ihnen so, mit Konsumenten in mehr als 200 Märkten in Kontakt zu treten und Zahlungen in über 100 Währungen anzunehmen. Über den Zahlungsverkehr hinaus stellt das Unternehmen digitale Marketinglösungen und Digitalisierungsdienste für Händler bereit, um ihnen zu helfen, ihre Abläufe zu optimieren und die Kundenbindung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.antom.com

With headquarters in Singapore and main operations across Asia, Europe, the Middle East and Latin America, Ant International is a leading global digital payment, digitisation and financial technology provider. Through collaboration across the private and public sectors, our unified techfin platform supports financial institutions and merchants of all sizes to achieve inclusive growth through a comprehensive range of cutting-edge digital payment and financial services solutions. To learn more, please visit https://www.ant-intl.com

