Anstieg der Immobilienpreise in Ungarn: Chancen für Investoren

Der ungarische Immobilienmarkt erlebt einen dramatischen Preisanstieg – doch es gibt nach wie vor lohnenswerte Chancen für Investoren. Durch die Partnerschaft zwischen Immocenter Ungarn ( www.immocenter-ungarn.com) und der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) erhalten Anleger Zugang zu umfassender Marktkenntnis und maßgeschneiderter Beratung. So können Investoren vielversprechende Möglichkeiten rund um den Balaton und in anderen aufstrebenden Regionen Ungarns entdecken. Weitere Informationen gibt es auf www.0036.hu

Ungarn gehört derzeit zu den sich am stärksten entwickelnden Immobilien-Investmentmärkten in Europa. Jüngste Daten zeigen, dass die Immobilienpreise im Land in den letzten Jahren einen dramatischen Anstieg von fast 200 Prozent verzeichnet haben. Auch im zweiten Quartal 2024 setzte sich dieser Trend fort. Die ungarische Immobilienlandschaft hat sich als äußerst dynamisch erwiesen, was Ungarn zu einem der begehrtesten Investitionsziele in Europa macht.

Ungarn als Spitzenreiter im europäischen Immobilienmarkt

Dieser unglaubliche Preisanstieg auf dem ungarischen Immobilienmarkt spiegelt eine Vielzahl von Faktoren wider, darunter die starke Wirtschaft, steigende ausländische Investitionen und die attraktive steuerliche Struktur. Ungarn hat sich zu einem bevorzugten Ziel sowohl für ausländische als auch für inländische Investoren entwickelt, die von der Kombination aus schnellen Wertsteigerungen und vorteilhaften steuerlichen Rahmenbedingungen profitieren möchten.

„Der Immobilienmarkt in Ungarn bleibt ein attraktives Investment, trotz der bereits stark gestiegenen Preise. Der Markt bietet weiterhin exzellente Möglichkeiten für Investoren, die frühzeitig in aufstrebende Regionen oder spezialisierte Immobilienarten investieren möchten“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Immocenter Ungarn & REBA IMMOBILIEN AG: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg

Die REBA IMMOBILIEN AG, ein international etablierter Immobilieninvestor und Investmentmakler, ist Joint Venture Partner von Immocenter Ungarn, einem bekannten ungarischen Immobilienunternehmen, das sich auf Privat- und Gewerbeimmobilien in der malerischen Region rund um den Balaton (Plattensee) spezialisiert hat. Diese Partnerschaft vereint das internationale Fachwissen und die langjährige Erfahrung der REBA IMMOBILIEN AG mit der lokalen Expertise von Immocenter Ungarn und schafft so eine starke Basis für Investoren.

Immocenter Ungarn bietet eine breite Palette an Immobilien, die speziell auf die Bedürfnisse von Investoren und Eigentümern ausgerichtet sind. Von Ferienimmobilien über langfristige Mietobjekte bis hin zu Gewerbeimmobilien – das Portfolio umfasst sowohl Immobilien für private Anleger als auch für gewerbliche Investoren. Mit Sitz in der Region Balaton berät das Unternehmen Investoren vor Ort und unterstützt diese dabei, von den besten Marktchancen zu profitieren.

Der Balaton als Investitionsziel

Besonders hervorzuheben ist die Region rund um den Plattensee (Balaton), die nach wie vor ein Hotspot für Immobilieninvestitionen darstellt. Diese Region verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Ferienimmobilien und langfristigen Mietobjekten, was sie zu einem der vielversprechendsten Märkte für Immobilienkäufe macht. Der kontinuierliche Zustrom von Touristen aus ganz Europa und der Welt sorgt für stabile Mieteinnahmen und eine hohe Rentabilität für Investoren.

„Die Region um den Balaton bleibt eines der attraktivsten Ziele für Immobilienkäufe, vor allem wegen der hohen touristischen Nachfrage und der damit verbundenen potenziellen Mieteinnahmen. Die Kombination aus einem malerischen Standort und einem boomenden Immobilienmarkt macht diese Region besonders für Ferienimmobilien-Investoren interessant“, erklärt Horst Christian Meyer, Immobilienexperte von Immocenter Ungarn.

Neues Informationsportal: www.0036.hu

Aktuell wurde ein neue Informationsportal ins Leben gerufen, das Investoren und Interessierten detaillierte Marktanalysen, aktuelle Preisentwicklungen und wichtige Informationen zu ungarischen Immobilienprojekten bietet: www.0036.hu Dieses Portal ist eine wertvolle Ressource für alle, die in den ungarischen Immobilienmarkt einsteigen oder ihr Portfolio erweitern möchten.

Ein idealer Zeitpunkt für Investitionen in den ungarische Immobilienmarkt

Der ungarische Immobilienmarkt bleibt trotz des dramatischen Preisanstiegs eine lohnenswerte Option für Investoren. Das Wachstumspotenzial in aufstrebenden Regionen und in Nischenbereichen wie Ferienimmobilien ist nach wie vor vorhanden. Dank der Expertise und den umfangreichen Dienstleistungen von Immocenter Ungarn und der REBA IMMOBILIEN AG können Investoren den richtigen Zeitpunkt und die richtige Immobilie finden, um von der positiven Marktentwicklung zu profitieren.

„Ungarn bietet nach wie vor attraktive Renditechancen, insbesondere in weniger erschlossenen Regionen oder bei spezialisierten Immobilien wie Ferienwohnungen“, so die Experten. „Mit unserer Unterstützung können wir Investoren helfen, die besten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und den Einstieg in diesen aufregenden Markt zu erleichtern.“

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

