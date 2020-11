Anpassen an das digital vernetze Zeitalter

Neue Publikation von Prof. Dr. Klemens Skibicki

“Nie war die Zeit besser, nie war es wichtiger, sich an die neuen Rahmenbedingungen des digital vernetzen Zeitalters anzupassen – als einzelnes Unternehmen, als Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa und als Individuum darin!”, so erklärt es der Unternehmer und Unternehmensberater Prof. Dr. Klemens Skibicki in seinem neuen Buch. “Das DJ-Prinzip des Managements. Handlungsorientiertes Wissen fĂĽr FĂĽhren und Entscheiden im digital vernetzten Zeitalter”, erschienen im Wirtschaftsverlag “Springer Gabler”, konnte jetzt, inmitten der Corona-Krise und nach ĂĽber 15 Jahren mit dem Thema “Digitaler Strukturwandel” vom Autor finalisiert werden.

Skibicki verspricht mit seinem Buch eine Art Kurzanleitung “fĂĽr den aktiv gesteuerten Prozess der notwendigen Anpassung fĂĽr den Erhalt von Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in den neuen Rahmenbedingungen einer digital vernetzten Welt, in der physische Grenzen immer unwichtiger werden.” Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Durch die Krise wurden sie regelrecht gezwungen, viele neue Wege, auch welche in Richtung Digitale Transformation, einzuschlagen. Damit begaben sich viele der Firmen auf Pfade, die sie vorher häufig weder gehen mussten noch wollten. Das birgt viele neue Chancen, denn Unternehmen können dadurch bestehende Strukturen hinterfragen und auch anpassen. “Keinesfalls darf es bei Home-Office-Erfahrungen und dem Ausprobieren ein paar digitaler Meeting-Tools bleiben”, warnt der Unternehmer in seinem Buch.

Der ungewöhnliche Titel erklärt sich mit dem Bild, dass wenn der DJ (oder eben das Unternehmen) nur seine eigene Lieblingsmusik spielt, keine Party damit gerockt wird. Und wenn die Musik nicht ĂĽberzeugt, wird nicht getanzt. Unternehmen mĂĽssen direkt sehen, was ankommt und was nicht. “Mit dieser Information und Empathie kann und muss man die Menge steuern”, meint Skibicki.

DafĂĽr gibt er seinen Lesern ein Werk an die Hand, das kein trockener Schinken von 350 Seiten ist. Vielmehr legt Skibicki Wert darauf, einleuchtende Alltagsbeispiele zu geben, die nicht nur von jedem verstanden werden, sondern auch in der Anwendung funktionieren. “Die Zeit fĂĽr Labern und Feiern der Managementqualitäten und Erfolge von gestern läuft den meisten im digitalen Wandel jetzt noch schneller davon (…)”. Folglich wird in dem Buch auch nicht geschwatzt – es dient als Ausgangspunkt fĂĽr ein ganzheitliches Verständnis und ein klares Konzept fĂĽr das weitere Vorgehen und beantwortet die Frage nach den fĂĽnf Fundamentalprinzipien des digital vernetzten Zeitalters, zeigt auf, wie in digitalen B2C- und B2B-Welten Geld zukĂĽnftig verdient wird und bringt zugleich Forschung und Praxis der Digitalisierung auf das Wesentliche.

CSA vermittelt Redner, Referenten, Keynote Speaker und Moderatoren. Die Redneragentur CSA ist Ihr kompetenter Partner in der internationalen Redner- und Referentenbranche. Weltweit agieren in ĂĽber 18 BĂĽros ĂĽber 50 Berater fĂĽr Sie. CSA Celebrity Speakers verfĂĽgt ĂĽber die umfassendste Redner-Datenbank der Branche. Wir beraten Sie bei der Wahl geeigneter Themen und Gastredner ganz individuell, damit Ihre Veranstaltung zu einer bleibenden Erinnerung wird.

Kontakt

CSA Celebrity Speakers GmbH

Torsten Fuhrberg

KaiserstraĂźe 5

40479 DĂĽsseldorf

02113860070

info@celebrity-speakers.de

http://www.celebrity-speakers.de