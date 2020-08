Anmeldeschluss: Online-Weintasting “Leichte Sommerweine”

Start: 27.08.2020 19:00 Uhr

End: 27.08.2020 21:00 Uhr

Entry: 49.90 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Buchen Sie Ihr Online-Weintasting “Summer in the city – Leichte Sommerweine” bis Donnerstag, . 20. August 2020. In Kooperation mit dem Kölner Winzer der Jahre 2017 und 2018 Christian Schardt entdecken Sie vier leichte Sommerweine und einen Likör.

Das perfekte Online-Event für große Gruppen und Teams auf der Suche nach kontaktlosen Erlebnis-Events. Bei diesem Online-Weintasting führt Winzer Christian Schardt Sie durch die feine Auswahl leichter Sommerweine. Entdecken Sie im Team, mit Kollegen und Freunden in einer großen Gruppe vier wunderbare Sommerweine und einen Pfirsisch-Likör. Kontaktlos und sicher und bequem können Sie so die neuen Weine und die Stunden mit Ihren Mitmenschen genießen.

Die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse um die Inhaberin Ellen Kamrad koordiniert das Online-Event und erstellt Ihnen auf Anfrage ein individuelles Angebot für Unternehmen und Verbände.

Vorab erhalten Sie bei Anmeldung eine Eventbox zugesendet, in der Sie die vier verschiedenen Weine und den Likör erhalten. Gerne können Sie die Box um eine würzige Snackbox erweitern.

Buchen Sie jetzt fĂĽr Ihre Mitarbeiter, Mitglieder und Teams Ihr Online-Weintasting “Leichte Sommerweine”. Ellen Kamrad und Ihr Team freuen sich auf Ihre Anfragen!

Anmeldeschluss: Donnerstag, 20.08.2020; Termin: Donnerstag, 27.8.2020; Dauer: 1,5 bis max. 2 Stunden. Start: 19 Uhr; Preis: 49,90 EUR brutto p.P.

Detaillierte Informationen zu dem Online-Weintasting “Leichte Sommerweine” finden Sie hier: https://ellenkamrad.de/termine/online-wein-tasting-sommerweine

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.