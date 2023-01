Ankündigung des leistungsstarken VideoByte – Blu-ray/DVDs in MP4 umwandeln auf PC/Mac

Gestartete BD-DVD Ripper von VideoByte kann den Blu-ray/DVD-Kopierschutz einfach umgehen und ihn in MP4 konvertieren, wodurch die Blu-ray-/DVD-Anzeigefreiheit realisiert wird.

VideoByte hat sich zum Ziel gesetzt, Benutzern Lösungen zum Rippen, Gravieren und Abspielen von DVDs und Blu-ray-Discs bereitzustellen, und hat Blu-ray-/DVD-bezogene Software auf den Markt gebracht. Der diesmal vorgestellte VideoByte BD-DVD Ripper ist eine High-End-Software, die Blu-ray und DVD rippen kann, einfach zu bedienen, aber leistungsstark in der Funktion.

Allgemeine Einführung von VideoByte BD-DVD Ripper

VideoByte kann DVD/Blu-ray-Filmdiscs zur Wiedergabe in digitale Videoformate auf PC/Mac rippen. Audiospuren und Untertitel sind in den konvertierten Dateien gut erhalten. Hohe Ausgabequalität, schnelle Geschwindigkeit und stabile Leistung – ein unverzichtbares Tool zum Rippen von DVD/Blu-ray.

Einführung in die VideoByte BD-DVD Ripper-Funktion

300 Ausgabeformate zur Verfügung

Mit VideoByte können Sie Blu-ray oder DVD in MP4, MKV, MOV, FLV, M4V konvertieren, sowie das Disc-Audio in MP3, AAC, OGG, WAV, M4A usw. extrahieren. Außerdem kann 2D-Video auch in 3D konvertiert werden.

Mit meisten Geräten verfügbar

Es hat auch vordefinierte Ausgabedatei für beliebte digitale Geräte wie Apple iPhone/iPad/iPod/TV, Samsung/Sony/LG/Huawei Smartphones/Tablets oder PS3/PS4 Spielkonsole. Sie können jetzt DVD- oder Blu-ray-Filme auf allen Geräten ansehen.

Parametereinstellungen kostenlos ändern

In der Einstellungen können Sie Parameter wie Bitrate, Bildrate und Auflösung anpassen.

Audio Tracks und Untertitel beibehalten

Sie können alle Audiotracks und Untertitel beibehalten, falls Sie einen DVD- oder Blu-ray-Film in eine digitale Datei konvertieren. Und diese Audiotracks und Untertitel können ausgewählt werden, wenn Sie die konvertierten Videos im Media-Player abspielen. VideoByte BD-DVD Ripper erlaubt Ihnen auch, externe Audiospuren und Untertitel selbst hinzuzufügen.

Flexible Parameter-Einstellungen

Für fortgeschrittene Benutzer ermöglicht VideoByte BD-DVD Ripper, die Auflösung, das Seitenverhältnis, die Bitrate, die Bildrate, das Video-Encoder, die Audiokanäle, die Abtastrate, das Audio-Encoder usw. anzupassen. Gewöhnliche Benutzer können direkt die Standardoption dieser Ausgabeparameter wählen.

Bearbeitungsfunktionen

Sie können Ihren DVD- oder Blu-ray-Film mit dem eingebauten Video-Editor bearbeiten, der die folgenden grundlegenden Bearbeitungsfunktionen enthält: Ausschneiden, Zuschneiden, Drehen, Zusammenfügen, Effekt einstellen, Filter hinzufügen und Wasserzeichen hinzufügen. Alle diese Funktionen sind leicht auf der Hauptoberfläche zu finden.

Tech-Daten

System- und Hardwareanforderungen

Windows: Windows 11/10/8/7 / Vista / XP (SP2 oder höher)

Mac: Mac OS X 10.7 (unterstützt MacBook Pro mit M1-Prozessor nicht)

CPU: 1 GHz Intel / AMD-CPU oder höher

RAM: 1G RAM oder mehr

Unterstützte Eingangsformate

DVD: DVD-Disc, DVD-Ordner, DVD-ISO-Dateien

Blu-ray: Blu-ray-Disc, Blu-ray-Ordner, Blu-ray-ISO-Dateien

Unterstützte Ausgabeformate

Audio: FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AC3, AIFF, AMR, AU, MP3, MP2, M4A, MKA, OGG

HD-Videoformat: TS, MP4, AVI, MOV, ASF, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, MPEG-2 HD, MKV, MPG, MPEG-4 TS, MPEG-2 TS HD, H.264 TS, DivX HD, XviD HD, YouTube HD, FLV, WMV, VOB, WebM

SD-Videoformat: MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.264/MPEG-4 AVC, DivX, XviD, AVI, FLV, MP4, M4V, MKV, MOV, 3GP, 3G2, MTV, SWF, WMV, ASF, DPG, TS, DV, VOB, AMV, WebM

VideoByte ist eine führende Marke mit leistungsstarken DVD-Lösungen, die Video-DRM-Beschränkungen beliebter Anbieter beseitigen und so Freiheit in ein bunteres digitales Leben bringen können. Das technische Team von VideoByte wird sich bemühen, das Produkt kontinuierlich zu verbessern und Ihnen auch in Zukunft die beste Erfahrung mit seinen qualifizierten Produkten zu bieten.

