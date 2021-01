Ankündigung: DENSO launcht BHT-M60 und BHT-M80 Handhelds

Die neuen Handhelds von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, bieten dreimal so schnelle Scanleistung wie herkömmliche Lesegeräte: https://www.denso-wave.eu.

Düsseldorf. DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, wird mit dem BHT-M60 und BHT-M80 zwei neue Android Handhelds auf den Markt bringen, mit denen Unternehmen aus beispielsweise Logistik, Transportlogistik, Lagerhaltung, Produktion, Handel oder Kundenservice die Herausforderungen der aktuellen Zeit meistern können. Beispielsweise unterstützen die Datenerfassungsgeräte bei High-Speed-Prozessen, um Anforderungen wie Same-Day-Delivery zu meistern. Dirk Gelbrich, General Manager Technical Department bei DENSO WAVE EUROPE, erklärt: “Kundenerwartungen steigen stetig, besonders im Handel und in der Logistik, und es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass mobile Datenerfassung für Prozesse wie Wareneingang oder Inventur die viel schnellere Alternative zu Stift und Papier sind. Unsere neuen Handhelds gehen aber noch einen Schritt weiter.” Informationen zu den modernen Handhelds und Scannern für die mobile Datenerfassung, Auto-ID Lösungen, RFID und DENSO WAVE EUROPE gibt es unter https://www.denso-wave.eu

Schnellste DENSO Scan Engine auf dem Markt

Die mobilen Computer BHT-M60 und BHT-M80 von DENSO bieten eine neu entwickelte Decode Engine mit einer Hochleistungs-CPU, die dreifach so schnelles Scannen wie mit herkömmlichen Lesegeräten für mobile Datenerfassung ermöglicht. Sie ist das Herzstück der neuen BHT-Serien und die bisher leistungsstärkste DENSO Scan Engine, die es auf dem Markt gibt. So wird mit den neuen Handhelds nicht nur eine sehr hohe Scan-Geschwindigkeit erreicht, sondern auch das Erfassen von schwierigen Codes, die etwa beschädigt oder verschmiert sind. Auch das Scannen durch Glas und auf metallischen Oberflächen, woran viele Lesegeräte für mobile Datenerfassung scheitern, ist dank der neuen Scan Engine in den mobilen Android Computern unproblematisch.

Ergonomisches Design der Handhelds sorgt für mehr Leistungsfähigkeit

Durch die ergonomische Beschaffenheit des BHT-M60 und BHT-M80 Handhelds können Nutzer aus beispielsweise der Logistik, Lagerverwaltung oder auch dem Handel und der Transportlogistik zudem über einen langen Zeitraum mit den mobilen Computern arbeiten, da sie eine natürliche Handhaltung ermöglichen. Die Ergonomie der Geräte zur mobilen Datenerfassung wurde unter anderem durch den geänderten Scanwinkel optimiert. Dieser Scanwinkel verbessert zudem die Leseleistung der mobilen Computer. Mehr zu den innovativen Handhelds mit der dreifach so schnellen Scanleistung wie herkömmliche Lesegeräte für mobile Datenerfassung gibt es auf der Webseite von DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe: https://www.denso-wave.eu

Digitalisierung mit den neuen Handhelds meistern

Besonders während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass Unternehmen, etwa aus der Logistik, Produktion, Lagerverwaltung, dem Handel, Kundendienst oder auch der Transportlogistik, ihre Prozesse digitalisieren, um weiterhin im Markt bestehen zu können. Mit dem BHT-M60 und BHT-M80 Handheld realisieren zum Beispiel Einzelhändler mit einem angeschlossenen Online-Shop die Click & Collect Methode. Das heißt, Kunden bestellen Produkte im Internet und holen sie im stationären Laden ab. Zudem können Mitarbeiter im Einzelhandel den Lagerbestand in Echtzeit abrufen und Produkte bei Bedarf direkt nachbestellen. So kann ein Sofort-Support durch Mitarbeiter dank der Handhelds gewährleistet werden.

“Unsere Kunden, mit denen wir zum Teil schon seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeiten, geben uns das Feedback, dass eine effiziente Zeitplanung und ein reibungsloser Ablauf elementar sind – heute mehr denn je. Denn die Kundenerwartungen sind viel höher als noch vor einigen Jahren. Unsere mobilen Computer unterstützen gezielt bei diesen Vorgängen”, so Gelbrich. Das BHT-M60 Handheld und BHT-M80 Handheld haben die strengen Qualitätstests von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, auf Robustheit und Haltbarkeit auch unter härtesten Bedingungen – unter anderem Sturztests aus 2,5 Metern, Extremtemperaturen von -20 Grad bis +50 Grad Celsius – bestanden und werden im Frühjahr auf den Markt kommen.

Für den europäischen Markt ist die DENSO WAVE EUROPE GmbH der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion sowie Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: https://www.denso-wave.eu In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO WAVE EUROPE GmbH können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum QR Code, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

