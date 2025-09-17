Ankommen und als Team zusammenwachsen

Kreativer Onboarding-Tag für neue Auszubildende bei der Forum Media Group

Mit einem ungewöhnlichen Onboarding-Format erleichterte die Merchinger Forum Media Group ihren neuen Auszubildenden den Einstieg in den neuen Lebensabschnitt: Beim gemeinsamen Planen eines kulinarischen Events zur Mittagspause wuchsen neue und bisherige Auszubildende rasch zu einem Team zusammen.

Persönliche Begrüßung und Kennenlernen

Der Start in die Ausbildung ist für junge Menschen ein bedeutender Schritt – persönlich wie beruflich. Um diesen Übergang bewusst und wertschätzend zu gestalten, setzte die Forum Media Group auf einen Onboarding-Tag, der weit über die klassische Begrüßung hinausging. Ziel war es, den vier neuen Auszubildenden der Mediengruppe von Beginn an Orientierung, Zugehörigkeit und ein echtes Wir-Gefühl zu vermitteln.

Den Auftakt bildete eine persönliche Ansprache von Katrin Krauß-Herkert, CFO/COO der internationalen Mediengruppe, die mit ihrer Offenheit die neuen Nachwuchskräfte überzeugte. „Ausbildung ist mehr als Fachwissen – sie ist gemeinsames Wachsen“, sagte sie in ihrer Rede. Auch Marcus Edholzer, Geschäftsführer der Forum Verlag Herkert GmbH, begrüßte die neuen Azubis mit motivierenden Worten – nicht zuletzt, weil er selbst seine Karriere einst als Auszubildender bei Forum begann.

Ein kreatives Kennenlernen mit Natur- und Tierbildern half dabei, erste Hemmungen abzubauen und ins Gespräch zu kommen. Alle Teilnehmenden – neue und bisherige Auszubildende und Studierende sowie die Ausbildungsbetreuer – wählten Natur- und Tierbilder, die sie spontan an sich selbst oder ein Erlebnis erinnerte und erzählten kurz, warum.

Kulinarische Überraschungsaufgabe

Ein Highlight war die Überraschungsaufgabe, die Ausbildungsleiterin Daniela Krauss vorbereitet hatte: Die Gruppe der Auszubildenden erhielt die Aufgabe, innerhalb von drei Stunden ein vollständiges Drei-Gänge-Menü zu planen, dafür einzukaufen, zu kochen und mit dem entsprechenden Ambiente zu servieren. In vier selbstorganisierten Teams – vom Einkauf bis zur Eventgestaltung – entstanden nicht nur kulinarische Highlights unter dem Motto „Dolce Vita in Sizilien, sondern auch erste Erfolgserlebnisse im Team.

Am Ende des Tages war klar: Aus Einzelnen war ein erstes Team geworden. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv – sowohl von den neuen Azubis als auch von den Ausbildungsbetreuern. Das Onboarding zeigte eindrucksvoll, wie moderne Ausbildungsbegleitung gelingen kann: Wer sich vom ersten Tag an eingebunden fühlt, entwickelt Motivation, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit – Kompetenzen, die weit über die Ausbildung hinauswirken.

Die FORUM MEDIA GROUP ist eine international tätige Mediengruppe mit Sitz im bayerischen Merching. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie maßgeschneiderten Lösungen. Am Standort Merching, wo neben der Holding auch die Tochtergesellschaften FORUM VERLAG HERKERT GMBH, FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH und die FORUM train & sail beheimatet sind, bietet die Gruppe verschiedene Ausbildungsberufe u. a. in den Bereichen Informatik, E-Commerce oder Medien sowie mehrere duale Studiengänge an. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

Kontakt

FORUM MEDIA GROUP GMBH

Isabella Fetzer

Mandichostraße 18

86504 Merching

08233-381 216



https://www.forum-media.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.