Ankommen. Loslassen. Aufblühen.

Vitalquelle Montafon – Ihr Logenplatz für Wohlgefühl in den Bergen

Eingebettet in die majestätische Kulisse der Montafoner Bergwelt entfaltet sich ein Ort, der weit mehr ist als ein Hotel – ein Refugium für alle Sinne, eine Quelle der Kraft und Lebensfreude: das 4-Sterne-Superior-Hotel Vitalquelle Montafon. Dort, wo die Gipfel den Himmel berühren und die klare Bergluft wie ein Versprechen in der Seele prickelt, beginnt ein Urlaub, der nicht nur erholsam, sondern zutiefst berührend ist.

Schon beim Ankommen spüren Sie: Hier darf man loslassen. Der Alltag bleibt hinter Ihnen zurück, während vor Ihnen eine Welt voller Leichtigkeit, Wärme und herzlicher Gastfreundschaft liegt. In stilvollem Ambiente und mit viel Liebe zum Detail gestaltet, lädt die Vitalquelle dazu ein, sich fallen zu lassen – in eine Welt aus wohltuender Stille, erlesenem Genuss und nachhaltigem Wohlgefühl.

Der lichtdurchflutete Wellnessbereich wird zur Bühne der Entspannung: Tauchen Sie ein in den angenehm temperierten Indoor- & Outdoorpool, lassen Sie sich im Naturbadeteich vom sanften Plätschern des Wassers wiegen oder finden Sie neue Balance in einer der fünf stilvollen Saunen. Ob wohltuende Massagen, vitalisierende Anwendungen oder einfach ein stiller Moment mit Blick auf die Berge – hier steht Ihre Erholung an erster Stelle.

Auch kulinarisch ist jeder Tag ein Fest: Mit viel Fingerspitzengefühl und regionaler Raffinesse kreieren die Gastgeber ein Gourmet-Erlebnis, das jeden Gaumen verzaubert. Vom vitalen Frühstück mit hausgemachten Spezialitäten über feine Nachmittagssnacks bis hin zum kreativen 6-Gang-Wahlmenü am Abend – mit Liebe gekocht, mit Begeisterung serviert.

Ob als Paar auf romantischer Auszeit, als Einzelgast auf der Suche nach Stille oder gemeinsam mit lieben Menschen: Die Vitalquelle Montafon ist ein Ort, an dem Sie ganz bei sich ankommen. Ein Ort, der nicht nur den Körper stärkt, sondern das Herz berührt. Ein Ort für Zeit – Zeit zum Entspannen, zum Genießen, zum Leben.

Entdecken Sie unsere besonderen Pauschalangebote für jede Jahreszeit – und schenken Sie sich selbst das schönste aller Geschenke: bewusste Auszeit in ihrer reinsten Form.

Unsere liebsten Angebote:

Geniessertage 4=3

01.06. – 26.09.2025

4 Nächte ab EUR 595 pro Person

Wir schenken Ihnen einen Urlaubstag voller Entspannung! Anreise Sonntag oder Montag

Inklusivleistungen:

4 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension

1 Flasche Sekt im Zimmer

1 Rückenmassage 25 Min. (pro Vollzahler)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet mit Salaten, Suppen, Kuchen, Strudel, frisches Obst, Joghurt, Kaffeeauswahl, Teeauswahl und mehr am Nachmittag

6-Gang-Abendmenü mit Auswahlmöglichkeit

Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar

Freie Benützung des gesamten Spa-Bereichs uvm.

Sommer-Aktiv-Woche

07.06. – 28.09.2025

7 Nächte ab EUR 1142 pro Person

Nutzen Sie die warmen Tage, um aktiv zu sein, die Natur zu erkunden und Adrenalin zu spüren

Inklusivleistungen:

7 Nächte inkl. 3/4 Vital – Verwöhnpension

GRATIS: Montafon-Brandnertal Card für 6 Tage

Leih-Rucksack mit Wanderkarte und einer herzhaften Brotzeit gefüllt

1 Rückenmassage 25 Min. (pro Vollzahler)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet mit Salaten, Suppen, Kuchen, Strudel, frisches Obst, Joghurt, Kaffeeauswahl, Teeauswahl und mehr am Nachmittag

6-Gang-Abendmenü mit Auswahlmöglichkeit

Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar

Freie Benützung des gesamten Spa-Bereichs uvm.

SPA Genusswoche

29.05. – 28.09.2025

7 ÜN ab EUR 1295 pro Person

Tiefgehende Entspannung und Regeneration mit unserer SPA-Genusswoche.

Inklusivleistungen:

7 Übernachtungen inkl. Vital-Verwöhnpension

1 Ganzkörperpeeling + 1 klassische Massage 25 Min. 1 klassische Massage 25 Min. + Ganzkörper Packung

1 Aromaölmassage oder Gesichtsbehandlung 50 Min.

(jeweils pro Vollzahler)

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Vitalbuffet mit Salaten, Suppen, Kuchen, Strudel, frisches Obst, Joghurt, Kaffeeauswahl, Teeauswahl und mehr am Nachmittag

6-Gang-Abendmenü mit Auswahlmöglichkeit

Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar

Freie Benützung des gesamten Spa-Bereichs uvm.

Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort

Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.

Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.

Ihre Familie Netzer

& das gesamte Team der Vitalquelle

Firmenkontakt

Vitalquelle Montafon

Marion Netzer

Außerlitzstr 80

6780 Schruns

+43 5556 77049



http://w.vitalquelle.at

