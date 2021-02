Aniview kooperiert mit White Ops, um raffinierte Bot-Angriffe zu stoppen und die Integrität von Werbevideos zu schützen

Partnerschaft bietet Publishern und Werbenetzwerken neue Möglichkeiten, ihr Inventar mit White Ops Advertising Integrity über die Aniview-Plattform zu schützen

New York, 3. Februar 2021 – Aniview, führender Anbieter von ganzheitlichen Adserving-Lösungen für Publisher, gibt die Partnerschaft mit White Ops bekannt, dem weltweit führenden Anbieter in Collective Protection gegen raffinierte Bot-Angriffe und Betrug. Die Partnerschaft verbessert den Schutz der Aniview-Plattform durch die Integration der White Ops Advertising Integrity-Lösung und schützt Publisher und Werbenetzwerke vor bösartigen und raffinierten Cyberbedrohungen.

Videobetrug tritt auf, wenn Betrüger ihre Display-Units missbräuchlich als Video-Inventar in Programmatic Exchanges anbieten. Raffinierte Bots werden durch in Software eingebettete Malware implementiert und ergreifen systematisch die Kontrolle über eine große Masse von Geräten. Ad Fraud ist für die Video Supply Chain eine ernsthafte Bedrohung, die mit innovativen Lösungen bekämpft werden müssen.

White Ops erhielt erst kürzlich als erstes Unternehmen vom Media Rating Council (MRC) die Akkreditierung für einen ganzheitlichen Schutz gegen Sophisticated Invalid Traffic (SIVT) für Desktop, Mobile Web, Mobile In-App und Connected TV (CTV). White Ops überprüft wöchentlich mehr als zehn Billionen digitale Interaktionen und arbeitet eng mit den größten Internetplattformen, DSPs und Exchanges zusammen. Mit der Advertising Integrity-Lösung von White Ops können Plattformen auf die umfassenden Pre-Bid-Schutz- und Post-Bid-Erkennungsfunktionen zurückgreifen, um die Wirksamkeit von Werbemaßnahmen über alle Kanäle hinweg zu validieren. Die Bot-Mitigation-Plattform von White Ops nutzt eine mehrschichtige Erkennungsmethodik, um raffinierte Bots und Betrug zu erkennen und zu beseitigen. Sie umfasst technische Erkenntnisse, kontinuierliche Anpassung, maschinelles Lernen sowie Threat Intelligence.

Mit der datenschutzkonformen Erkennungstechnologie von White Ops können Aniview und seine Kunden Bedrohungen und automatisierte Betrugsversuche identifizieren und sorgen so für ein zuverlässiges Werbeinventar frei von Betrug. White Ops bietet ein tiefes und detailliertes Verständnis von Bot-Interaktionen und Aktivitätsmustern. Somit ist Aniview in der Lage seinen Kunden eine effektive Lösung zur Identifizierung und Prävention von Bot-Traffic in Werbevideos anzubieten. Mit der Partnerschaft wird Aniview seinem eigenen Anspruch gerecht und bietet verifizierten Traffic und Schutz vor Betrug in Video Advertising.

Die ganzheitliche Adserving-Lösung von Aniview enthält einen patentierten Video-Adplayer, ein SDK für mobile Apps, nahtlose Header-Bidding-Integration, leistungsstarke Adserver, Marketplace, dynamische CTV/OTT-Auktion und Server-side Ad Insertion (SSAI). Dieses Leistungsspektrum in Kombination mit dem Machine-Learning-Optimierungsalgorithmus des Unternehmens, ermöglicht seinen Kunden, Videoinhalte zu verwalten, zu verfolgen und zu monetarisieren. Im Gegensatz zu anderen Lösungen unterstützt Aniview personalisierbare Ad Units sowie eine Ertragsoptimierung in Echtzeit und bedient derzeit monatlich mehr als 10 Milliarden Video Ad Impressions. 2019 wurde das Unternehmen mit dem TAG Certified Against Fraud-Gütesiegel der Trustworthy Accountability Group (TAG) ausgezeichnet.

“Mit dem Boom von Online-Videoinhalten in den letzten Jahren wurde es notwendig unsere Kunden umfassend vor einer steigenden Flut von Ad Fraud zu schützen”, so Roy Cohen, CTO von Aniview. “Gemeinsam mit White Ops und unseren internen Tools zur Betrugserkennung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht Bot-Traffic mit höchster Genauigkeit und in kürzester Zeit zu identifizieren und zu stoppen, um den Gegnern einen Schritt voraus zu sein.”

“Die Betrugsbekämpfung im digitalen Ökosystem erfordert einen kollektiven Ansatz, um die Werbebranche vor hochentwickelten Bedrohungen zu schützen”, erklärt Ellie Windle, Vice President, Global Strategic Partnerships and Alliances bei White Ops. “Gemeinsam mit Aniview arbeiten wir an der Optimierung von Lösungen für betrugsfreie Videowerbung. Diese Partnerschaft stärkt unsere Präsenz im Bereich von digitalen Videos und bietet Publishern und Netzwerken einen einfachen Zugang zu unserer Plattform. Je mehr Partner wir in diesem Kampf an unserer Seite haben, desto größer wächst unsere Wissensbasis und ermöglicht uns unsere Strategien gegen potenzielle neue Bedrohungen zu optimieren.”

Über Aniview

Aniview wurde 2013 gegründet und bietet mit seiner patentierten Technologie ein komplettes Ökosystem für die Verwaltung von Videos und Videowerbung. Das Ziel von Aniview ist es, die Videowerbelandschaft zu verändern und bietet Premium-Publisher, Netzwerke und Werbetreibende weltweit eine Produktsuite und End-to-End-Lösung. Das Angebot umfasst eine zuverlässige Plattform für Video-Hosting und Monetarisierung (bestehend aus Adserver, Player, SDK und Marktplatz), die es den Partnern ermöglicht, die Reichweite ihrer Dienste mit vielseitigen und anpassbaren Marketing-Tools zu erweitern, die ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Für mehr Informationen https://www.aniview.com/

Über White Ops

White Ops ist ein Anbieter im Bereich Cybersicherheit und schützt Unternehmen und Internetplattformen weltweit vor ausgeklügelten Bot-Angriffen und Betrug. White Ops überprüft mehr als zehn Billionen digitale Interaktionen pro Woche und unterstützt damit Unternehmen, sensible Daten, ihr Ansehen, die Compliance, den Geschäftserfolg und das Kundenerlebnis zu schützen. White Ops sicherte sich Ende 2020 eine strategische Wachstumsfinanzierung von Goldman Sachs Merchant Banking Division, in Partnerschaft mit ClearSky Security und NightDragon. Weitere Informationen finden Sie unter www.whiteops.com

