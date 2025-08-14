ANITA & ZAHA startet internationales Partnerprogramm – jetzt auch in Deutschland

Pressemitteilung – 7. August 2025

Von Frankreich in die Welt: Eine neue Ära des ethischen Luxus

ANITA & ZAHA steht für exklusive, nachhaltige Kosmetik. Von handgefertigten Rasierseifen bis zu umweltfreundlichen festen Shampoos – jedes Produkt wird in Frankreich sorgfältig hergestellt und vereint Eleganz, Qualität und Verantwortung.

Neue Chancen: Luxus trifft Kooperation

Mit dem Launch des Partnerprogramms über AWIN öffnet ANITA & ZAHA nun auch in Deutschland die Türen für Blogger, Publisher und E-Commerce-Unternehmer. Das Programm bietet attraktive Provisionen und hohe Warenkorbwerte – Qualität vor Quantität.

„Wir suchen engagierte Partner, die unsere Werte teilen und mit uns wachsen wollen“, so Siham Barreau, Managerin von ANITA & ZAHA.

Vorteile für deutsche Partner

-Provision für jeden bestätigten Verkauf

-Schnelle Lieferung innerhalb Europas

-Premium-Kosmetik aus Frankreich

-Persönliche Betreuung für maximale Performance

-Einhaltung strengster europäischer Sicherheitsstandards

Eine Marke, die mehr als nur verkauft

ANITA & ZAHA lädt Partner ein, die Werte der Marke – Nachhaltigkeit, Qualität und interkulturelles Engagement – zu vermitteln. Deutschland ist der nächste Schritt für ein global respektiertes Partnernetzwerk.

Kontakt & Programm-Info

Siham BARREAU

Manager – ANITA & ZAHA

Email: sbarreau@anita-zaha.fr

Web: https://anita-zaha.com/

Willkommen

ANITA & ZAHA ist eine französische Luxus-Kosmetikmarke, die sich auf natürliche und nachhaltige Produkte spezialisiert hat, die in Frankreich aus hochwertigen Inhaltsstoffen hergestellt werden. Die Marke bietet eine breite Palette von festen Shampoos bis hin zu Rasierseifen, die Eleganz, Leistung und Umweltbewusstsein vereinen.

ANITA & ZAHA zeichnet sich durch ihr ethisches Engagement, die Einhaltung der europäischen Kosmetik-Sicherheitsstandards und das Bestreben aus, verantwortliche und raffinierte Schönheit zu fördern. Die Marke ist international registriert, unter anderem in der Europäischen Union, Monaco, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und eingetragen in Liechtenstein, was ihre weltweite Schutzfähigkeit und Legitimität gewährleistet.

Mit einem internationalen Partnerprogramm arbeitet ANITA & ZAHA mit Bloggern, Redakteuren und E-Commerce-Websites zusammen, um ihre Werte und Premium-Produkte in ganz Europa und darüber hinaus zu verbreiten.

Kontakt

ANITA & ZAHA

Siham BARREAU

Boulevard du Doyenné 30

49100 Angers

0033285359085



https://anita-zaha.com/

