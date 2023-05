Angriff auf erfolgreichen Ballermann-NFT-Start

Erster Fake-News versucht die offizielle NFT-Kollektion aus dem Hause Ballermann® zu diskreditieren

Und da sind sie, die ersten Blender, die versuchen, die offizielle NFT Kollektion aus dem Hause Ballermann® zu diskreditieren und über den erfolgreichen Start den Genesis-Edition zu täuschen.

Nachahmer und Plagiate sind nicht neu im künstlerischen Bereich. In vielen Fällen ist der Grund für die Täuschung Neid und der Wunsch, das Leben oder den Erfolg einer anderen Person zu imitieren.

Auch das offizielle Party-Hai Projekt aus dem Hause Ballermann® ist seit einigen Tagen mit einem Fake-Profil auf Instagram konfrontiert. Natürlich nennt er weder seinen Namen, noch tritt er unter einem ordentlichen Impressum auf. Es wird fälschlich, in Täuschungsabsicht, behauptet, das Ballermann® NFT Projekt sei gescheitert. Das Fake Profil wurde bei Instagram bereits gemeldet und angezeigt.

Natürlich ist das alles völliger Nonsens, was der schlaue Blender da von sich gibt.

Selbstverständlich ist die quirlige Party-Hai Kollektion die einzige offizielle Ballermann® NFT-Veröffentlichung und bereits recht erfolgreich gestartet. Sie bietet ihren Haltern zukünftig exklusive Mehrwerte, wie Meet & Greets, Merchandise und weitere Überraschungen. Ballermann® NFT engagiert sich auch für die Rettung von Tieren in Not mit Spenden an Gut Aiderbichl – wie es alle Original Ballermann® Markenprojekte tun.

Der Verkauf der limitierten Ballermann® NFT-Kollektion läuft noch bis zum 20.05.2023 um 23:59 Uhr über die offizielle Website www.ballermanngoesnft.de.

