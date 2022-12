Angelpreneur AG skaliert Startups

Ein neuer Weg, aussichtsreiche Startups zu unterstützen und Investoren davon profitieren zu lassen

8 von 10 Startups scheitern in den ersten 3 Jahren ihres Bestehens. Das Traurige dabei: Meist werden gute und profitable Vorhaben einfach nur schlecht umgesetzt oder wichtige Positionen mit falschen Menschen besetzt.

Angelpreneur hat es sich zur Aufgabe gemacht, aussichtsreichen Startups nicht nur Geld, sondern vor allem Netzwerke und Know-how zur Verfügung zu stellen und eine breite Schicht von Investoren an den Ergebnissen teilhaben zu lassen.

Know-how, Geld und Consulting

Startups zu unterstützen, schreiben sich viele Consultingunternehmen auf die Fahne. Meist endet die Unterstützung im finanziellen Bereich, da die Jungunternehmen lediglich als Möglichkeit gesehen werden, einen großen finanziellen Hebel in möglichst kurzer Zeit zu realisieren.

Angelpreneur möchte einen anderen Weg gehen: Hier werden aussichtsreiche Startups nicht nur mit Geld unterstützt, sondern es wird alles dafür getan, um diese möglichst nachhaltig wachsen zu lassen. Es wird Ausschau auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe gehalten. Nicht der schnelle „Exit“ zählt, sondern das gemeinsame Ausloten von Business-Möglichkeiten.

Angelpreneur – Unternehmer, die selbst etwas aufgebaut haben

Das eigene Know-how zur Verfügung zu stellen, ist wohl mehr als Gold wert. Die Gesellschafter und Mitglieder von Angelpreneur haben selbst schon bewiesen, dass sie Unternehmen von 0 weg aufbauen und zu internationalen Erfolgen führen können. So hat der CEO von Angelpreneur, Farshad Abbaszadeh, selbst eine Franchisekette, German Doner Kebap, aufgebaut, die derzeit über 150 Filialen weltweit zählt. Er weiß, welche Herausforderungen zu Beginn eines Startups für die Gründer zu meistern sind. Von seinem dabei aufgebauten Netzwerk, welches internationale Möglichkeiten und Türen öffnet, können Startups profitieren, wenn sie eine Kooperation mit Angelpreneur eingehen.

Franchise is the key

Besonderes Augenmerk legt Angelpreneur auf die Implementierung von Franchise-Modellen. Viele Startups können das notwendige Wachstum erzielen, indem sie aus ihrem Business ein Franchise machen. So ist es möglich, schnell und international zu expandieren, was sich als enorm profitabel gestalten kann. Natürlich entwickelt man ein tragfähiges Franchise-Konzept nicht einfach so im Vorbeigehen. Für eine adäquate Ausführung benötigt man Kapital, fachspezifisches Wissen und ein enormes Netzwerk. Über all diese Elemente verfügt Angelpreneur. Dies ist ein enormes Unterscheidungsmerkmal zu allen anderen Consulting-Unternehmen.

Jeder kann Investor werden

Nicht nur die Art und Weise der Betreuung von Startups ist bei Angelpreneur innovativ, sondern auch die Möglichkeiten des Investierens. In Zukunft (voraussichtlich Dezember 2022) führt Angelpreneur nämlich ein Security Token Offering (=STO) durch. Dadurch können Investoren bereits ab kleinen Summen an den Ergebnissen der unterstützten Startups teilhaben und genießen die gesamten Transparenzvorteile der Blockchain. Auf diese Weise ist es möglich, dass Startups schnell, günstig und unkompliziert zu frischem Kapital gelangen, welches sie für ihre Expansionspläne benötigen und andererseits profitieren Investoren von der rechtlichen und kostengünstigen Gestaltung des STO, dessen Token an keiner Kryptobörse gehandelt wird und deshalb keine Preisschwankungen aufweist.

Angelpreneur – ein Weg mit Zukunft

Über 40 Experten, Founder und Investoren befinden sich derzeit im Team von Angelpreneur und beinahe täglich werden es mehr. Sie alle stellen unternehmerisches und wirtschaftliches Know-how zur Verfügung, um aussichtsreiche Startups nicht nur zu unterstützen, sondern durch innovative Franchise-Konzepte massive Expansionsraten zu ermöglichen.

Wer als Investor oder als Jungunternehmer von diesen fantastischen Optionen profitieren will, besucht am besten die Homepage: www.angelpreneur.com

Angelpreneur AG ist eine Venture Capital Gesellschaft und Franchise Beratung, welche sich darauf spezialisiert hat, aufstrebende Early Stage Startups mit Know-how, Geld und einem exklusiven internationalen Netzwerk zu unterstützen. Die innovativen und modernen Zugänge enden nicht bei der Unterstützung der Startups, sondern werden durch Blockchain-basierte Finanzmittelauftreibung auf Seiten der Investoren fortgesetzt. So gelingt es Angelpreneur, Investoren, selbst mit verhältnismäßig wenig Budget, an hochprofitablen Investments teilhaben zu lassen.

Firmenkontakt

Angelpreneur AG

Farshad Abbaszadeh

Spundisstrasse 21

7000 Chur

00436603534611

info@angelpreneur.com

http://www.angelpreneur.com

Pressekontakt

Michael Jagersbacher

Michael Jagersbacher

Robert-Barany-Weg 8

8435 Leitring

00436603534611

smart@michael-jagersbacher.at

http://www.michael-jagersbacher.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.