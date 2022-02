Angehörigen Akademie mit umfangreichem Online Vortragsangebot für pflegende Angehörige gestartet

AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE startet mit über 40 kostenfreien Online-Vorträgen für pflegende Angehörige rund um die Themen Pflege, Demenz, Recht, Psychiatrie und Selbstvorsorge

Die Angehörigen Akademie der AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE bietet in 2022 wieder ein vielfältiges Programm mit über 40 Online-Vorträgen rund um die Themen Pflege, Demenz, Recht, Psychiatrie und Gesundheit. Wie in den letzten Jahren ist das Angebot kostenfrei und wendet sich vorrangig an pflegende Angehörige. Aber auch Inter- essierte können die Online-Vorträge im Internet verfolgen.

Noch mehr Online-Vorträge als in 2021. „Da wir auf Grund der aktuellen Corona Situation weiterhin keine Präsenz- vorträge an unseren Standorten in Berlin Steglitz, Kreuzberg, Reinickendorf und Spandau sowie in Hamburg Eppendorf anbieten können, haben wir viele der Thema in die Online-Seminare aufgenommen und das Angebot damit erweitert“, sagt Andreas Wolff, Koordinator und Gründer der Angehörigen Akademie.

Mit Hilfe der Online-Seminare können die Vorträge von zu Hause oder unterwegs flexibel verfolgt werden. The- men sind u.a. „Ernährung bei Demenz“, „Humor in der Pflege“, „Achtsamkeit“ oder „Depression im Alter“. Auch eine Vortragsreihe zum Thema Demenz „Hilfe beim Helfen“ mit fünf Online-Terminen ist im Programmangebot enthalten ( https://www.bethanien-diakonie.de/unser-plus-fuer-sie/angehoerigen-akademie).

Ebenfalls weiter fortgeführt wird die ONLINE Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit chronisch, psy- chischen Erkrankungen. Moderiert wird diese Gruppe von Janine Berg-Peer, die gezielt auf die vielen Herausforde- rungen eingeht, die Angehörige mit psychisch erkrankten Kindern oder Erwachsenen haben. „Die ONLINE Selbsthil- fegruppe wurde so gut angenommen, dass wir diese auch zukünftig auf diese Art und Weise weiterführen und auch in anderen Bereichen wie z.B. Demenz anbieten werden“, erzählt Andreas Wolff.

Eine Übersicht der aktuellen ONLINE Vorträge gibt es hier:

https://www.bethanien-diakonie.de/unser-plus-fuer-sie/angehoerigen-akademie

Die AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE gemeinnützige GmbH ist seit über 125 Jahren in Berlin in der Alten- und Krankenpflege tätig. Heute betreibt das christliche Unternehmen in Berlin und Hamburg zwei Seniorentagesstätten, vier Einrichtungen für das vollstationäre Wohnen & Pflegen für Senioren, zwei Häuser für chronisch psychisch kranke Menschen und drei Seniorenresidenzen für Betreutes Wohnen im Premium-Ambiente. Die AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE gehört zur AGAPLESION gAG mit über 100 Einrichtungen und 19.000 Beschäftigten.

