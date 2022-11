Angehende Designer vom Fashion Design Institut kreieren nachhaltige Mode

Fashion Design Institut: Auch im Fashion Design ist Nachhaltigkeit immer mehr gefragt

Das Fashion Design Institut in Düsseldorf ist seit vielen Jahren ein Ort, an dem Fashion Design gelehrt und gelebt wird. In die hochprofessionelle deutsche Modeschule fließen ganz selbstverständlich auch aktuelle Trends und Themen ein – und so ist auch die Nachhaltigkeit längst ein Bereich, mit dem sich Schüler des FDI beschäftigen.

Inhalt:

– Nachhaltigkeit in der Mode – ein Thema während des Studiums

– Lösungen der Schüler am Fashion Design Institut

– Das Fashion Design Institut

NACHHALTIGKEIT IN DER MODE – EIN THEMA WÄHREND DES STUDIUMS

Für junge Leute, die Modedesign studieren möchten, ist das Thema Nachhaltigkeit ein absolutes Muss. Mit nachhaltiger Arbeit ist man am Fashion Design Institut ganz am Puls der Zeit, denn Nachhaltigkeit hat inzwischen nahezu alle Bereiche unseres modernen Lebens erreicht. Nachhaltigkeit bedeutet, dass die Bedürfnisse und der Lifestyle unserer heutigen Generation nicht länger auf Kosten künftiger Generationen befriedigt werden sollen. Ökologische und soziale Aspekte sollen unseren modernen Lebensstil prägen. Für die Modeindustrie heißt das, dass Kleidung und Accessoires dementsprechend hergestellt werden. Auch in der Mode gewinnen damit die Themen Ökologie und Soziales immer mehr an Gewicht.

LÖSUNGEN DER SCHÜLER AM FASHION DESIGN INSTITUT

Das Thema der ökologisch und sozial verträglichen Mode ist am Fashion Design Institut bereits im ersten Semester Inhalt einer Aufgabe: Altes muss nicht immer gleich weggeworfen werden, und so gilt es, aus alter Bettwäsche stylische Outfits zu kreieren. Die Ergebnisse können sich jedes Mal aufs Neue sehen lassen. Für die Absolventin Leonie Weigelt ist der Nachhaltigkeitsgedanke sogar zum unverzichtbaren Element ihrer Arbeit geworden. Gemeinsam mit einer Mitschülerin setzt sie mit einer eigenen Marke das Knowhow der Design-Ausbildung am Fashion Design Institut um und verwandelt die außergewöhnlichen Materialien die im Dachdecker-Betrieb ihres Vaters als Müll übrigbleiben, in Couture. So kreierte Leonie eine Fransen-Jacke. Die aus einem Müllsack entstandenen Fransen erinnern an Straußenfedern. Auch Metall-Trennlagen aus dem väterlichen Betrieb erhalten ein neues Leben: als kunstvoll drapierte Röcke.

Verschiedene Traditionen inspirierten eine weitere Schülerin des FDI zu einer Aufsehen erregenden Kollektion, die aus alten Second Hand-Kleidern besteht. Zwei Magazine veröffentlichten Berichte über die junge Designerin und ihre außergewöhnliche Kollektion.

Für Studenten und Schüler ist es immer eine große Ehre und eine besondere Auszeichnung, wenn ihre Kreationen und Ideen schon während des Modedesign Studiums in Modemagazinen publiziert werden.

DAS FASHION DESIGN INSTITUT

Seit 2008 bildet das Fashion Design Institut Schüler zu Internationalen Fashion Designern aus und gilt, wie es anerkannte internationale Rankings immer wieder bestätigen, als beste Modeschule in Deutschland und ist einer der weltweit besten Ausbildungsorte für Modeberufe. Neben der Ausbildung zum Internationalen Fashion Designer bietet das Düsseldorfer FDI auch den Fashion Journalist/Mode Journalist und Fashion Marketing/Management an. Die Ausbildung wird mit dem institutsinternen Diplom abgeschlossen, das in der Modebranche national und international weithin als ausgezeichneter, professioneller Abschluss anerkannt wird.

