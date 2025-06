ANGA COM 2025: Langmatz begeistert mit Innovationen und zukunftssicheren Lösungen

Erfolgreicher Messeauftritt mit Klassikern und Neuheiten für den Glasfaserausbau

Garmisch-Partenkirchen, 12. Juni 2025 – Die ANGA COM 2025 war für Langmatz ein voller Erfolg. Der Spezialist für Telekommunikations-Infrastruktur präsentierte sich in Köln als zuverlässiger Partner der Branche – mit praxisbewährten Systemen wie dem Gf-Netzverteiler KVz22 und dem Unterflur-Gf-Netzverteiler EK881 sowie mit einer wegweisenden Produktneuheit: dem Glasfaser-Übergabesystem.

Langmatz setzte bei seinem Messeauftritt auf die perfekte Balance aus erprobten Produktlösungen und technischer Weiterentwicklung. Der Gf-Netzverteiler KVz22 gilt in der Branche als Maßstab für Qualität und Flexibilität – und bewies auch in Köln einmal mehr seinen Ruf als „vielleicht bester Netzverteiler am Markt“.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt der Gf-Netzverteiler EK881, eine neuartige Unterflurlösung, die durch ihr einzigartiges Konzept überzeugt. Die einfache Installation und der wartungsfreundliche Klappmechanismus bieten klare Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen Kombination von Muffe und Netzverteilerschrank. Zudem ermöglichen die hohe Flexibilität und Skalierbarkeit des Glasfaser-Unterflurverteilers EK881 verschiedene Ausbau-Szenarien. Die konstruktiven Vorteile gewährleisten eine schnelle und unkomplizierte Erweiterung sowie Anpassung von Glasfasernetzwerken.

Ein weiteres Highlight auf dem Messestand war das neue Glasfaser-Übergabesystem mit dem robusten Übergabeschacht EK437 samt Nachrüstset, der modularen VarioPipe-Hauseinführung und verschiedenen Glasfaser-Abschlusspunkten. Die intelligente Kombination vereinfacht Montage und Wartung erheblich, reduziert Installationszeiten und minimiert Personalkosten – meist genügt ein einziger Kundentermin.

„Mit unserem neuen Glasfaser-Übergabesystem bieten wir eine Lösung, die technische Komplexität reduziert und gleichzeitig neue Standards in Sachen Sicherheit und Flexibilität setzt“, sagt Dieter Klasmeier, Marketingleiter bei Langmatz. „Die Resonanz auf der ANGA COM hat gezeigt, dass wir mit dieser Entwicklung exakt den Bedarf der Branche treffen.“

Langmatz zieht nach drei intensiven Messetagen eine durchweg positive Bilanz. Die starke Nachfrage nach bewährten Produkten und innovativen Lösungen unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, mit durchdachter Technik, hohem Qualitätsanspruch und enger Kundennähe einen wichtigen Beitrag zum flächendeckenden Glasfaserausbau zu leisten.

Weitere Informationen unter: www.langmatz.de

Wussten Sie, dass in den Alpen innovative Patente mit Weitblick entstehen? Wenn Innovationskraft auf Leistung trifft, entstehen kluge, technische Systemlösungen für Telekommunikation, Energie- und Verkehrstechnik. Die Langmatz GmbH mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen ist ein innovatives, mittelständisches Unternehmen für Kunststoff- und Metallverarbeitung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Infrastrukturkomponenten wie beispielsweise Kabelschächte, Unterflurverteiler, Signal-Anforderungsgeräte, Funkrundsteuerempfänger und Komponenten für den Glasfaserausbau. Die Langmatz GmbH ist Marktführer für Kabelschächte aus Kunststoff.

Bildquelle: Langmatz