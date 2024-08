Anerkannte Nachhaltigkeitsleistungen von GF Building Flow Solutions

GF Building Flow Solutions, vormals Uponor, zählt laut TIME Magazine und Statista zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt für das Jahr 2024.

Zum ersten Mal haben TIME und die Datenprofis von Statista 500 Unternehmen aus mehr als 30 Ländern ermittelt, die sich am besten für die Umwelt einsetzen. Zudem ist GF Building Flow Solutions auf der Shortlist für die World Sustainability Awards 2024 in der Kategorie Eco Design Award für die weltweit ersten biobasierten PEX-Rohre (PEX Pipe Blue)1. Die Nominierung erfolgte durch das Netzwerk „Sustainability Leaders“.

GF Building Flow Solutions ist in einer Branche tätig, die erheblichen Einfluss darauf hat, dem Klimawandel entgegenzuwirken sowie hygienisches Trinkwasser bereitzustellen. Der Anspruch des Unternehmens: Pionierarbeit bei nachhaltigen Wasserlösungen für Gebäude zu leisten. Die Produkte und Lösungen basieren auf soliden Umweltmanagementpraktiken und werden unter Einsatz erneuerbarer Energiequellen in allen Betrieben weltweit hergestellt, um deren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Beide Säulen der Umweltstrategie von GF Building Flow Solutions – die Bereitstellung nachhaltiger Produkte und die Verringerung der Umweltauswirkungen des Unternehmens – haben TIME und Statista nun anerkannt. Unter den 500 besten Unternehmen belegt GF Building Flow Solutions Platz 343, im Ranking ist das Unternehmen noch unter dem alten Namen Uponor gelistet.

„Wir sind sehr stolz auf beide Anerkennungen“, sagt Ilari Aho, VP Sustainability & Regulatory Affairs bei GF Building Flow Solutions. „Sie sind ein Beweis für unser Engagement und unsere Investitionen in die Entwicklung nachhaltigerer Alternativen, um die CO2-Bilanz von Gebäuden zu verbessern. Gleichzeitig verfolgen wir einen aktiven Ansatz zur Begrenzung unserer betrieblichen Auswirkungen und zur Gewährleistung eines effizienten Ressourceneinsatzes.“

Förderung nachhaltiger Praktiken

Die Bewertung von TIME und dem Datenunternehmen Statista erfolgte anhand eines Pools von mehr als 5.000 der größten und einflussreichsten Unternehmen der Welt. In die Bewertung ein flossen Faktoren wie Umsatz, Marktkapitalisierung und öffentliche Bekanntheit. Die Methodik umfasste die Bewertung der Unternehmen auf Grundlage externer Nachhaltigkeitsratings und Verpflichtungen gegenüber angesehenen Organisationen. TIME und Statista bewerteten die Unternehmen nach Verfügbarkeit und Qualität von Nachhaltigkeitsberichten. Zudem untersuchten die Verantwortlichen verschiedene ökologische und soziale Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators) aus den Berichten der Unternehmen zur sozialen Verantwortung (Corporate Social Responsibility). Mit der Bewertung wollen TIMES und Statista die Verantwortung von Unternehmen hervorheben und nachhaltige Praktiken fördern.

GF Building Flow Solutions, vormals Uponor, ist seit November 2023 Teil des internationalen Industrieunternehmens Georg Fischer (GF). Mit der Auszeichnung – sie erfolgte noch unter dem bisherigen Namen Uponor – hat die Division von GF gezeigt, dass ein transparentes Nachhaltigkeitsengagement auch in der Produktion möglich ist. Einen Überblick über die nachhaltigen Leistungen und Aktivitäten von GF Building Flow Solutions zeigt der Sustainability Review 2023.

Nachwachsende Rohstoffe und kohlenstoffneutrale Herstellung

Die Nominierung für die World Sustainability Awards 2024 für die „Biocircular PEX pipes für Sanitär- und Heizungsinstallationen“ in der Kategorie Eco Design Award würdigt GF Building Flow Solutions als „visionäres Unternehmen, das unerschütterlichen Mut und Widerstandsfähigkeit bewiesen hat, indem es die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner strategischen Bemühungen stellt, was zu herausragenden Leistungen geführt hat“, so die Ankündigung auf der „The World Sustainability Awards 2024 Shortlist“ von Sustainability Leaders vom 20. Juni 2024. Die weltweit ersten biobasierten PEX-Rohre, die GF Building Flow Solutions unter dem früheren Namen Uponor im Jahr 2022 auf den Markt brachte, weisen einen um bis zu 90 Prozent reduzierten CO2-Fussabdruck im Vergleich zu PEX-Rohren auf fossiler Basis auf.

Die Schätzung basiert auf Berechnungen der Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß den Normen EN15804+A1, CML / ISO 21930. Mit der EPD werden die Umweltauswirkungen eines Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg bewertet. Die Daten werden außerdem von einer unabhängigen dritten Partei überprüft. Weitere Informationen zu den Maßnahmen und dem Produkt finden Interessierte auf der Website von GF Building Flow Solutions.

Mit den „World Sustainability Awards“ werden herausragende Organisationen, Führungskräfte und ihre Teams ausgezeichnet, die den Wandel vorantreiben und dazu beitragen, eine bessere Zukunft zu schaffen. Verliehen wird er von Sustainability Leaders, einem globalen Community-Intelligence-Netzwerk für CSOs und ESG-Führungskräfte, das Nachhaltigkeitsinitiativen beschleunigen soll.

„Wie es in der Beschreibung des Preises heißt, haben Unternehmen in vielerlei Hinsicht einen starken Einfluss auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit. Einer davon ist die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die sowohl den Menschen als auch dem Planeten zugutekommen. Mit unseren biobasierten PEX-Rohren (Uponor PEX Pipe Blue) haben wir ein Produkt mit außergewöhnlichen technischen Eigenschaften geschaffen, das Komfort, Gesundheit und Effizienz gewährleistet und gleichzeitig Kunden im Wohn- und Gewerbebereich ermöglicht, nachhaltiger und produktiver zu sein“, so Ilari Aho.

1 mit ISCC-Zertifizierung, basierend auf dem Massenbilanzansatz

