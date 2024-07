Andreas Rehermann übergibt Abteilungsleitung Daten Services an Marc Oberkirch und wird Head of Public Affairs bei Vidal MMI Germany.

Langen, 03.07.2024: Nach über 30 Jahren Unternehmenszugehörigkeit und vielen Jahren in Leitungsfunktionen übergibt Andreas Rehermann die Abteilungsleitung an Marc Oberkirch. Zukünftig vertritt er Vidal MMI als Head of Public Affairs bei Verbänden und Behörden. Marc Oberkirch übernahm am ersten Juli 2024 die Abteilungsleitung Daten Services und verantwortet die Bereiche Produktmanagement, Vertrieb Daten Services und Support.

Andreas Rehermann startete 1992 bei Vidal MMI Germany als Produktmanager Gelbe Liste Pharmindex und baute das elektronische Geschäftsfeld auf. Nach einer internen Umstrukturierung übernahm er 2002 die Leitung der Abteilung Daten Services, legte die Weichen für das Daten- und Software-Business und entwickelte es bis heute weiter. Zum ersten Juli übergab er Marc Oberkirch, zuvor Produktmanager, die Abteilungsleitung und widmet sich der Aufgabe Vidal MMI bei Verbänden und Behörden als Head of Public Affairs zu vertreten. „Mein Fokus wird zukünftig auf unserer Zusammenarbeit mit Behörden, Verbänden und Meinungsbildnern liegen. Ich freue mich, Herrn Oberkirch die Verantwortung zu übergeben und wünsche Ihm viel Erfolg“, erklärt Andras Rehermann.

Marc Oberkirch begann 2012 seine Laufbahn bei Vidal MMI als Account Manager und übernahm einige Jahre später die Bereichsleitung Marketing und Vertrieb. Zuletzt verantwortete er das Produktmanagement für Endanwender. Seit ersten Juli ist er Abteilungsleiter Daten Services und in seinen Verantwortungsbereich fallen Produktmanagement, Vertrieb sowie Support. Marc Oberkirch sagt: „Ich freue mich über die neue Herausforderung und bedanke mich bei Andreas Rehermann für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Funktion“.

Marijo Jurasovic, Geschäftsführer Vidal MMI erläutert: „Herr Oberkirch ist ein erfahrener Mitarbeiter, der über langjährige Branchen- und Produktkenntnisse verfügt. Zum Beispiel trägt unsere Verordnungssoftware data4doc seine Handschrift. Auch mit dem Team ist er als Vertreter von Andreas Rehermann sehr vertraut. Daher freue ich mich, dass er die Nachfolge von Herrn Rehermann übernimmt. Andreas Rehermann ist ein unverzichtbarer Wissensträger, der das Unternehmen im Digitalisierungsprozess mitgestaltet hat. In seiner neuen Funktion als „Head of Public Affairs“ vertritt er uns zukünftig nicht nur bei Verbänden und Behörden, sondern steht uns auch als Berater zur Seite. Ich bedanke mich bei Herrn Rehermann und Herrn Oberkirch für ihren bisherigen Einsatz und wünsche ihnen in ihren neuen Funktionen viel Erfolg“.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

