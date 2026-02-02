Andreas Müller: Zwischen Beton und Hoffnung

Was bleibt, wenn Erfolg, Besitz und Status ihre Bedeutung verlieren?

Jonas hat alles, was nach außen zählt: Er ist erfolgreicher Unternehmer und Familienvater. Doch ein Burnout lässt sein Leben kippen – und am Ende steht der Absturz in eine Realität, in der es nur noch ums Durchhalten geht: drei Winter auf der Straße, unter Beton, zwischen Kälte, Scham und Einsamkeit.

Erst als Christina, eine Unternehmerin, eines Morgens anhält und ihm einen Kaffee anbietet, entsteht etwas, das Jonas längst verloren glaubte: die Ahnung, dass Veränderung möglich ist. Aus einer scheinbar kleinen Geste wächst eine Begegnung, die Fragen stellt, die weh tun – und die retten können.

„Zwischen Beton und Hoffnung“ ist ein Roman über den tiefen Fall und den mutigen Aufstieg, über zweite Chancen, Eigenverantwortung und die Kraft, Hilfe anzunehmen. Ein Buch für alle, die den Mut für einen Neuanfang suchen – und für alle, die glauben, dass ein neuer Morgen manchmal mit einem einzigen Moment Menschlichkeit beginnt.

Zum Autor

Andreas Müller erzählt mit klarer, naher Sprache von einem Leben, das aus der Spur gerät – und von dem langen, oft unspektakulären Weg zurück. Im Zentrum steht nicht der schnelle Ausweg, sondern die Frage, was wirklich trägt, wenn nichts mehr sicher scheint. (Vita auf Anfrage.)

Bibliografische Angaben

Titel: Zwischen Beton und Hoffnung

Untertitel: Die Brücke nach Morgen

Autor: Andreas Müller

Genre: Roman

Ausstattung: Paperback

Umfang: 161 Seiten

ISBN: 978-3-98641-281-4

Preis (D): 16,00 EUR (A): 16,50 EUR

Erscheinungstermin: 02.02.2026

Verlag: Herodot

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

