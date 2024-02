Andreas Beckenbach – Ein Comedian erobert die Rhetorik

Speaker Slam bei Herrmann Scherer

In einer Welt voller Redner, die das Publikum eher einschlafen als begeistern lassen, sticht Andreas Beckenbach aus München heraus wie ein strahlender Stern am Comedy-Himmel. Dieser Mann hat den begehrten Speaker Slam – Exzellent Award beim diesjährigen 16. internationalen Wettbewerb erobert, der schon in Metropolen wie New York, Dubai, Frankfurt, Miami und Hamburg für Furore gesorgt hat.

Aber glauben Sie ja nicht, dass das alles nur ein Zuckerschlecken war! Nein, für Andreas war es eine Reise durch Improtheater, Toastmaster und jede Menge Auftritte auf kleinen und großen Bühnen. Vom Lampenfieber bis hin zum strahlenden Lächeln vor 600 kritischen Zuschauern – er hat alles erlebt und überlebt.

Doch was ist sein Geheimnis? „Es geht nicht nur um Talent, sondern um harte Arbeit“, gesteht Andreas mit einem Augenzwinkern. „Storytelling und Comedy sind die Zauberwörter, die die Herzen des Publikums im Sturm erobern. Und ja, ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu!“

Und mit dem besten Coach, den man für dieses Geschäft buchen kann – Christian Eisert, einem Coach, der früher für die Harald Schmidt-Show geschrieben hat, hat Andreas die Geheimformel für Erfolg gefunden. „Humor ist das beste Transportmittel für Deine Botschaft“, verkündet er voller Überzeugung. „Wenn du ein exzellenter Redner werden willst, musst du den Humor für dich nutzen. Und glaub mir, nichts baut Lampenfieber besser ab als ein paar Runden auf der Comedy-Bühne!“

Und so steht Andreas Beckenbach seit 11 Jahren als Rhetoriker und Comedian auf den Bühnen dieser Welt, erobert Preise, Titel und vor allem die Herzen des Publikums. Denn wer könnte schon einem Redner widerstehen, der nicht nur die Lachmuskeln, sondern auch die Seele berührt?

