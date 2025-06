Analyse von Censys deckt die Gefahr von frei zugänglichen Steuerungssystemen in kritischen Infrastrukturen auf

Warum die Sichtbarkeit von Online-Angriffsflächen bei KRITIS so wichtig ist

Mit dem Internet verbundene industrielle Steuerungssysteme (ICS, Industrial Control Systems) und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) sind häufig Ziele von Cyberangriffen. Der Grund liegt auf der Hand: Diese Systeme steuern zentrale Prozesse des täglichen Lebens, von der Industrie und der Energieversorgung über das Transportwesen bis zur Wasserversorgung. Besonders im Fokus stehen dabei Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI, Human-Machine-Interfaces), da sie bei einem erfolgreichen Angriff direkten Zugriff auf ICS-Netzwerke und laufende Prozesse bieten.

In einer Analyse zeigt Censys – einer der führenden Anbieter von Tools für Threat Intelligence, Threat Hunting und Attack Surface Management -, wie leicht sich solche exponierten digitalen Steuerungssysteme in kritischen Infrastrukturen identifizieren lassen und welche Risiken sich daraus ergeben. Im Rahmen der Untersuchung konnten die Forscher von Censys fast 400 webbasierte HMIs von Wasseranlagen in den USA auffinden, die online zugänglich waren. Die Systeme nutzten alle die gleiche browserbasierte HMI/SCADA-Software und waren unterschiedlich abgesichert. Einige erforderten Anmeldedaten, andere waren lediglich schreibgeschützt einsehbar. Bei 40 Systemen war sogar ein vollständiger Zugriff ohne jegliche Authentifizierung möglich. Nutzer mit einem gewöhnlichen Webbrowser hätten hier unmittelbar in laufende Prozesse eingreifen können. Nach der Untersuchung wurden die meisten der betroffenen Systeme durch die Zusammenarbeit mit der EPA (US Environmental Protection Agency) und dem Hersteller gesichert. Mit Stand Mai 2025 waren nur noch weniger als 6 % der ursprünglich entdeckten Systeme noch auffindbar.

Die Ergebnisse und die ergriffenen Maßnahmen zur Behebung zeigen, wie wichtig die kontinuierliche Bestandsaufnahme von Online-Angriffsflächen und die fundierte Analyse von Risiken sind, um Schwachstellen in kritischen Infrastrukturen zu erkennen und dann gezielt zu beheben. Sichtbarkeit ist dabei elementar – denn nur wenn man weiß, welche Systeme online erreichbar sind, können auch effektive Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Insbesondere industrielle Steuerungssysteme geraten durch mangelnde Segmentierung oder veraltete Sicherheitsstandards immer mehr in den Fokus von Angreifern.

Das Beispiel der Wasserversorger in den USA ist dabei kein Einzelfall. Auch in Deutschland müssen KRITIS-Betreiber aus verschiedensten Sektoren ihre Systeme vor Cyberangriffen schützen. Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie NIS-2 steigen zudem die Anforderungen an die Cyberresilienz kritischer Infrastrukturen erheblich. Schließlich können erfolgreiche Cyberangriffe nicht nur zu Versorgungsausfällen führen und wirtschaftliche Schäden verursachen, sondern auch Menschenleben gefährden. Die Erkenntnisse aus der Analyse von Censys zeigen erneut: Fehlende Übersicht über exponierte vernetzte Systeme und ihre Schwachstellen ist ein strukturelles Problem. Das Beispiel aus den USA sollte daher ein Weckruf für alle Betreiber kritischer Infrastrukturen sein, auch in Deutschland.

Erfahren Sie mehr über die Untersuchung von Censys und das Vorgehen der Forscher bei der Identifizierung der anfälligen ICS bei der Wasserversorgung: https://censys.com/blog/turning-off-the-information-flow-working-with-the-epa-to-secure-hundreds-of-exposed-water-hmis

