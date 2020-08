AMTRA Mobilraum GmbH: Vielseitige Mobilraum-Lösungen für Turnarounds und Revisionen

Ob als Büro, Wohn- und Aufenthaltsraum, Sanitäreinrichtung oder Werkstatt: Die vielseitigen Mobilräume der AMTRA Mobilraum GmbH sind die ideale Möglichkeit zur schnellen Schaffung neuer Platzressourcen – bei Bedarf auch als langfristige Lösung über mehrere Jahre.

Viele Unternehmen müssen regelmäßig umfassende Instandsetzungsmaßnahmen an ihren Produktionsanlagen durchführen. Hierbei kommt häufig eine große Anzahl externer Fachkräfte zum Einsatz, die während des Turnarounds auf dem Gelände arbeiten und untergebracht werden müssen. Schnell entsteht ein großer Bedarf an Büro- und Besprechungsräumen, Wohnanlagen und Lagerräumen. Hier sind die hochwertigen Mobilräume der AMTRA Mobilraum GmbH eine bewährte und wirtschaftliche Lösung zur schnellen Schaffung neuer Raumressourcen.

Full-Service von der Planung bis zum Rückbau

AMTRA bietet mit verschiedenen Produktlinien für jede Anwendung die passende Mobilraum-Lösung. Die Möglichkeiten reichen vom einzelnen Bürocontainer bis zu großen, mehrgeschossigen Gebäuden. Die erfahrenen Kundenberater, Ingenieure und Bauleiter von AMTRA unterstützen ihre Kunden bei der Durchführung umfassend und übernehmen die Verantwortung für das komplette Projekt – von der ersten Planung über die Montage und Inbetriebnahme der Mobilräume bis zur Rückholung der Räume am Ende der Standzeit. AMTRA unterhält mehrere Standorte in ganz Deutschland und sichert so kurze Wege zu seinen Kunden. Viele der Niederlassungen befinden sich in den Ballungszentren der chemischen und erdölverarbeitenden Industrie.

AMTRA ist erfahrener Partner der (Petro-)Chemie

Seit vielen Jahren vertrauen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen auf die hochwertigen Container der AMTRA Mobilraum GmbH. Viele große Unternehmen aus den Bereichen chemische Industrie und Erdölverarbeitung schätzen die hohe Qualität der Raummodule und den hohen Service von AMTRA. Das belegen verschiedene Zertifizierungen wie die DIN ISO 9001:2015 oder auch das SCCP. Darüber hinaus sorgen die Mobilraum-Experten von AMTRA mit einem umfangreichen Konzept für die kontinuierliche Optimierung von Qualität, Service und Arbeitssicherheit im Unternehmen.

Mobilräume, die sich nicht wie Container anfühlen

Für die Ausstattung der Räume setzt AMTRA auf ausgewählte, schadstoffgeprüfte Baustoffe. Diese sorgen nicht nur für hohe Qualität in der anspruchsvollen industriellen Nutzung, sondern bieten auch eine optimale Isolierung der Raummodule, was ein angenehmes Arbeiten im Sommer und geringe Heizkosten im Winter gewährleistet. Auch bei der Innenausstattung nutzen die AMTRA-Monteure hochwertige Materialien und technische Komponenten. Angefangen bei Kabelkanälen und Datentechnik in den Büroräumen über Rauchmelder bis zu sparsamen Klimasplit-Geräte zum Heizen und Kühlen der Mobilräume. Der kompromisslose Qualitätsanspruch von AMTRA stellt sicher, dass die mobilen Räume hinsichtlich der Arbeits- und Wohnatmosphäre konventionell errichteten Gebäuden in nichts nachstehen.

Mobilräume auf Wunsch auch voll möbliert

Neben der technischen Ausstattung bietet AMTRA seine Mobilräume auch voll möbliert an. Von Schreibtisch, Bürostuhl und Aktenschrank für Büroräume bis zu (Hoch-)Betten, Stühlen und Tischen für Wohnräume.

Die AMTRA Mobilraum GmbH

Seit über 20 Jahren realisiert AMTRA als Dienstleister und Serviceanbieter individuelle Raumcontainer-Systeme für Industrie und Kommunen. Dabei stellt das Unternehmen höchste Ansprüche an Qualität- und Sicherheitsstandards, was zahlreiche Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001, SCCP und PQ VOL belegen. Fünf geprüfte Standorte in den wichtigsten Ballungszentren der chemischen Industrie stellen die räumliche Nähe der AMTRA Mobilraum GmbH zu ihren Kunden sicher. Mit viel Know-how aus unzähligen Projekten unterstützen die Experten von AMTRA ihre Kunden von der ersten Planungsphase bis zum erfolgreichen Abschluss der Anlagenrevision. Höchste Qualität, schnelle Container-Verfügbarkeit, kompetente Beratung und speziell geschulte Mitarbeiter sorgen für einen schnellen und reibungslosen Ablauf aller Maßnahmen.

AMTRA – Bei Raumbedarf bringen wir Sie weiter!

Firmenkontakt

AMTRA Mobilraum GmbH

Carolin Peters

Konrad-Adenauer Straße 1a

50389 Wesseling

+49 22 36 99 89 23 9

c.peters@amtra-gmbh.de

http://www.amtra-gmbh.de

Pressekontakt

atw:kommunikation GmbH

Heimo Korbmann

Siegfeldstraße 22

53721 Siegburg

02241/5984-30

hk@atw.de

http://www.atw.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.