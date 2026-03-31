Amolaris: Ihr Private SPA Hideaway in Südtirol
Ankommen. Loslassen. Wieder bei sich sein.
Es gibt Orte, die man besucht.
Und es gibt Orte, die man spürt.
Mit der Wiedereröffnung des Amolaris Garden Lodges & Guesthouse beginnt genau so ein Moment.
Ein Rückzugsort, der nicht laut ist.
Sondern ruhig. Echt. Und genau deshalb besonders.
Jetzt Wiedereröffnung sichern:
https://www.amolaris.com/
Wiedereröffnung Frühjahr 2026 – Ihr Hideaway wartet
Das Amolaris öffnet wieder seine Türen – bereit für eine neue Saison voller Ruhe, Privatsphäre und bewusster Zeit.
Wiedereröffnung: Frühjahr 2026
Nur wenige Lodges & Suiten für maximale Privatsphäre
Private SPA Lodges mit eigenem Garten, Sauna & Whirlpool
Hier geht es nicht um mehr.
Sondern um genau das Richtige.
Ihr Rückzugsort: Private SPA Lodges & stilvolle Suiten
Im Amolaris entscheiden Sie selbst, wie Ihr Urlaub aussieht.
Private SPA Lodges:
Eigener Garten
Whirlpool & Sauna
Absolute Privatsphäre
Rückzug ohne Kompromisse
Apartment Suiten:
Lichtdurchflutete Räume
Teilweise mit Sauna oder Infrarot
Reduziertes, stilvolles Design
Ein Ort für alle, die Ruhe nicht suchen müssen – sondern sie hier einfach finden.
Frühlingserwachen Angebot: 5=4 genießen
Zur Wiedereröffnung erwartet Sie ein besonderes Angebot:
Frühlingserwachen 5=4
5 Nächte bleiben, nur 4 bezahlen
Zeitraum: 31.03. – 08.05.2026
ab 840 EUR pro Person
Jetzt Angebot sichern:
https://www.amolaris.com/
Morgenmomente, die bleiben
Der Tag beginnt leise.
Im Atrium.
Oder draußen am Wasser.
Ein Frühstück, das nicht nur satt macht – sondern berührt.
Mit ausgewählten Produkten, liebevoll zubereitet.
Kein Lärm. Kein Müssen.
Nur Zeit.
Natur, die wirkt
Naturbadeteich mit Bergblick
Indoorpool & ruhige Rückzugsorte
Wander- und Bikeerlebnisse direkt vor der Tür
Südtirol Guest Pass inklusive
Der Vinschgau zeigt sich im Frühling von seiner schönsten Seite:
Apfelblüte, Sonne und Weite.
Warum jetzt buchen?
Wiedereröffnung – begrenzte Verfügbarkeit
Hohe Nachfrage nach Private SPA Lodges
Exklusive Angebote zum Saisonstart
Perfekt für Paare & Zweisamkeit
Jetzt Ihren Rückzugsort sichern:
https://www.amolaris.com/
In den Amolaris Garden Luxus Lodges im Vinschgau verschmilzt luxuriöses Wohnen mit der stillen Kraft der Südtiroler Natur. Umgeben von Apfelgärten, Bergen und Sonnenlicht finden Sie hier einen Ort, an dem Zeit keine Rolle spielt – nur das Jetzt. Spüren Sie, wie sich Ruhe und Geborgenheit ausbreiten, sobald Sie ankommen. Jeder Augenblick ist eine Einladung, sich fallen zu lassen – in das sanfte Grün des Gartens, das warme Wasser Ihres Private Spas und das Gefühl, endlich ganz bei sich zu sein.
Firmenkontakt
Amolaris Garden Lodges & Guesthouse
Katharina Kaserer
Schanzenstr 31
39021 Goldrain
39 0473 74 20 57
https://www.amolaris.com
Pressekontakt
Frau
Lorena Schneider
Schollstrasse 3
82131 Gauting
08955298877
http://www.new-media-design.info
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.