Eine Reise nach Amerika zur AMERIKA.ART

Man muss schon Kunstversteher sein um Koyaanisqat.si zu verstehen, oder ein Key-Enigmatologist, einer der SchlĂĽssel erzeugt. Nun AMERKIA ist so ein SchlĂĽssel der ĂĽber 200-tausendmal verwendet wurde bevor die AMERIKA.ART ihn umdrehte. Sogar der New York Times passierte der Tippfehler mehrfach. Es kam sogar zu einem Aufmacher: LESSONS TO BE LEARNED FROM ‘AMERKIA’. Vielleicht ist Amerkia im menschlichen Gehirn festverdrahtet? Nun Donald Trump hat es mit Covfefe vorgemacht und die Covfefe.Art war geboren.

Nun passt er, der Schlüssel der das K in der Kunst zum Leben bringt. Die AMERIKA.ART findet in Deutschland statt, genauer in Amerika einer Ortschaft in Mittelsachsen, 46 Einwohner hat sie, einen Bahnhof, ein Museum und einen Betrieb, die Stahlbau Amerika GmbH. Amerika hat auch einen Server auf dem die AMERIKA.ART ausgerichtet wird. Was Amerika noch nicht hat ist eine Briefmarke auch ein Landeplatz für die Air Force One fehlt. Nun der Amerikanische Botschafter war schon da. Ein Helikopter sollte für den Präsidenten reichen, will er denn nach Amerika, so die Botschaft der angestammten Amerikaner und Amerikanerinnen, die meisten über 70 Jahre alt. Historie zählt, das sieht man im Amerika Museum. Die dort ausgestellte alte Briefmarke aus der Kaiserzeit könnte man weiter verwenden, wenn da nicht die Bürokratie wäre.

Nun in der Welt der Kunst ist vieles einfacher, wenn man weiß wohin man will. Da gibt es immer einen Weg, als Künstler oder als Besucher. Dazu frägt man einfach WOHIN.COM. Die Reise nach Amerika beginnt übrigens im Mai 2022 in Leipzig. I SEE YOU IN AMERIKA zeigt den Weg, zu finden unter AMERIKA.ICU.

Art, Event, Training & Culture.

