Ambulante Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell

eine existenzsichernde Tätigkeit nah am Menschen

Selbständig tätige Senioren-Assistenten haben gute Chancen, nicht nur einen sinnstiftenden, sondern auch einen existenzsichernden Job ausüben zu können. Gerade nach der für ältere Menschen so schlimmen Coronazeit, nimmt bei über 90 Prozent der Senioren der Wunsch zu, im eigenen zu Hause wohnen bleiben zu können und den Gang ins Heim zu vermeiden.

Mit Unterstützung von ambulant tätigen Senioren-Assistenten ist das Wohnen bleiben in den eigenen vier Wänden möglich. Denn diese kümmern sich abseits von Pflege und grober Hausarbeit um all die Dinge des Alltags, die Ältere nicht mehr machen können oder machen wollen. Sie bringen den Älteren Wertschätzung und Anerkennung entgegen und sorgen für die soziale Teilhabe der Senioren am gesellschaftlichen Leben. Davon profitieren Senioren, die mehr Lebensfreude erhalten und Angehörige, die entlastet werden, gleichermaßen.

DIE AUSBILDUNG IST EIN GESAMTKONZEPT AUS QUALIFIZIERUNG; UNTERSTÜTZUNG BEI DER VERMITTLUNG UND NACHBETREUUNG

Bereits in den 120-stündigen Präsenz-Seminaren nimmt der Schulungsanbieter Büchmann Seminare KG die Teilnehmenden quasi „an die Hand“ und bereitet sie auf die Existenzgründung im sozialen Bereich vor. Zudem werden sie geschult im Marketing und in der Kundengewinnung. Nach Abschluss der Ausbildung erhalten die neu ausgebildeten Senioren-Assistenten den Zugang zum bundesweiten Netzwerk der Senioren-Assistenten. Durch ein kostenloses Vermittlungsportal erhalten die Teilnehmenden ein wichtiges Instrument für die Kundengewinnung und haben zugleich Zugriff auf die Kontaktdaten der Kollegen/innen in der Region. So können sie sich einem regionalen Netzwerk anschließen oder ein eigenes Senioren-Assistenz-Netzwerk gründen und müssen nicht als Einzelkämpfer agieren. Die Vernetzung ist ein Vorteil für alle. Viele Senioren-Assistenten haben so viele Anfragen, dass sie nicht alle bedienen können. Und geben diese gern an Kolleginnen weiter.

VORBEREITUNG AUF EINE SELBSTSTÄNDIGKEIT MIT SICHERHEITSNETZ

In allen Bundesländern können Senioren-Assistenten bis zu 3500,00 EUR für Kunden ab Pflegegrad 2 über die Pflegekasse abrechnen. In vielen Bundesländern können qualifizierte Senioren-Assistenten auch die Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach §45a SGB XI für Senioren ab Pflegegrad 1 über die Pflegekasse abrechnen. Diese Möglichkeit über die PflegeVversicherung abzurechnen, macht die Dienstleistung Senioren-Assistenz zu einer Selbstständigkeit mit Sicherheitsnetz.

AUSBILDUNG AN FÜNF SEMINARORTEN IN DEUTSCHLAND

Seminare in der Senioren-Assistenz werden zurzeit in Kiel, Hamburg, Berlin, Nürnberg und in der Nähe von Leverkusen angeboten.

Büchmann Seminare KG ist ein Weiterbildungsunternehmen aus Kiel, das seit 2007 ambulant tätige Senioren-Assistenten für die Selbstständigkeit im sozialen Bereich ausbildet. Das Unternehmen wurde von der ehemaligen Frauenbeauftragten Ute Büchmann gegründet und wird heute in zweiter Generation von Dr. Nele Büchmann und Ole Büchmann weitergeführt.

