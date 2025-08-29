Ambrax®: Bewährte Rezeptur in neuem Gewand erhältlich

Das apothekenpflichtige, rezeptfreie Arzneimittel Ambrax® ist ab sofort wieder in allen Apotheken und Versandapotheken verfügbar – mit einem neuen Packungsdesign und der seit Jahrzehnten bewährten Rezeptur.

Die Homviora Arzneimittel Dr. Hagedorn GmbH & Co. KG informiert über die sofortige Verfügbarkeit von Ambrax® in Deutschland. Ambrax ist weiterhin mit der bewährten Rezeptur und ab sofort in einem neuen Packungsdesign verfügbar. Die Umstellung auf das neue Design soll Ambrax® in die Produktfamilie von Homviora eingliedern, deren Packungsdesign die Homviora-Arzneimittel in entscheidendem Maße wiedererkennbar macht.

Raus aus der Anspannung – rein in die Entspannung

Ruhe und Gelassenheit sind zwei Eigenschaften, die sehr oft gewünscht, aber heute leider selten vorhanden sind. Man wäre den alltäglichen Anforderungen besser gewachsen und könnte auch mehr Lebensqualität für sich erlangen. Viele Möglichkeiten aus Homöopathie und Allopathie werden angeboten – mit und ohne Nebenwirkungen, mehr oder weniger wirksam.

Verlässliche Qualität seit über 45 Jahren

Die klinisch belegte Wirksamkeit (Randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte, gruppenparallele klinische Prüfung; Amosova, E.N., Andreev, E.V.; Kiev 2004; Menge 31 Tablette/Tag, 90 Probanden), eine gute Verträglichkeit und die Rezeptfreiheit machen Ambrax® zu einer beliebten Wahl bei Patienten und Apothekern. Es ist für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet und kann über längere Zeiträume hinweg eingesetzt werden. Produziert wird das Arzneimittel ausschließlich in Deutschland, wodurch höchste Qualitätsstandards garantiert sind. Seit mehr als vier Jahrzehnten vertrauen Anwenderinnen und Anwender auf Ambrax® – ein Beweis für Effektivität und Zuverlässigkeit.

Ambrax® – ein bewährtes Arzneimittel

Das Arzneimittel Ambrax® ist ein sanftes und wirksames Mittel bei nervösen Störungen. Eine Änderung der Lebensumstände, ein sich Befreien aus den belastenden Situationen sowie ein anderer Umgang mit Stress sind Voraussetzungen für eine Genesung. Doch als Hilfe auf dem Weg zu diesem Ziel bietet Ambrax® eine wertvolle Unterstützung.

Homviora – Kompetenz aus Tradition

Die Homviora Arzneimittel Dr. Hagedorn GmbH & Co. KG mit Sitz in München ist ein familiengeführtes Unternehmen mit über 85 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln natürlichen Ursprungs. Geführt von erfahrenen Ärzten setzt Homviora auf bewährte Wirkstoffe und höchste Qualitätsstandards. Das Unternehmen bietet apothekenpflichtige Arzneimittel an, die in Deutschland produziert und in Apotheken sowie Versandapotheken erhältlich sind.

