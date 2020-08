Amazon Prime feiert Rockfords Baseball-Heldinnen

Neue Serie erzählt Geschichte der Rockford Peaches und deren Siegeszug durch die All-American Girls Baseball League

Sie wurde aus der Not heraus geboren: die legendäre All-American Girls Professional Baseball League. 1943 gegründet, galt sie als weibliche Antwort auf die kriegsbedingte Abwesenheit männlicher Baseball-Profis. Die Frauenliga hielt den Ballsport nach Kriegsende öffentlich am Leben und erfreute sich rasch großer Beliebtheit. Jetzt widmet Amazon Prime der Erfolgsstory eine eigene Serie.

Dreamteam Rockford Peaches

Sie liefern den perfekten Stoff fĂĽr die Leinwand: Als eines von vier GrĂĽndungsteams nahmen die Rockford Peaches an allen zwölf Seasons teil. Bis zur Auflösung der Liga im Jahr 1954 galten die Peaches – ihr Name stammt von den rosafarbenen Uniformen, die während des Krieges mit Pfirsichen gefärbt wurden – mit vier Meisterschaftstiteln als erfolgreichstes Team der Liga. Ihre Heimatstadt Rockford rund 90 Minuten westlich von Chicago huldigt ihnen bis heute mit einer Dauerausstellung im Midway Village Museum.

Eine Klasse fĂĽr sich

Bereits 1992 griff Hollywood die Erfolgsgeschichte der Powerfrauen auf. Der Kinofilm “Eine Klasse fĂĽr sich” mit Tom Hanks, Gina Davis und Madonna avancierte schnell zum Kassenschlager und hat heute Kultstatus. 1993 knĂĽpfte eine Sitcom ĂĽber die All-American Girls Professional Baseball League an den Erfolg des Spielfilms an.

Amazon Prime legt mit Serie nach

In Zusammenarbeit mit Sony und Amazon möchten die Regisseure Abbi Jacobson und Will Graham den Stoff nochmals aufarbeiten. Die Serie ist als moderne Adaption geplant und greift zeitaktuelle Themen wie Ethnien- und Geschlechterproblematiken auf, so Jacobson. Das Erscheinungsdatum der ersten deutschsprachigen Staffel wurde noch nicht bekannt gegeben.

Hintergrundinformationen zu der Geschichte der Rockford Peaches stellt das Midway Village Museum in einem Resource Paket zur VerfĂĽgung. Historisches Bildmaterial steht in der Digital Collection des Museums bereit.

Weitere Informationen zu Rockford/Illinois beim FremdenverkehrsbĂĽro Rockford, Frankfurt am Main, Telefon 069 – 255 38 280, info@gorockford.de, www.gorockford.de (deutsch), www.gorockford.com (englisch).

Die Stadt Rockford im Winnebago County, rund 90 Meilen von Chicago entfernt, repräsentiert ein typisches Stück amerikanische Geschichte im Farmland des mittleren Westens. Nicht nur für Besucher von Chicago ist Rockford ein lohnendes Ausflugsziel, als Kontrast zu dieser Kultur- und Architektur-Weltmetropole. Rockford bietet auch eine Reihe von Attraktionen, wie das außergewöhnliche Coronado Theatre. Rockford verfügt über 3.000 Hotelzimmer.

