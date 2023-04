Amadys auf der ANGA COM 2023: Die Microfocus One-Stop-Shopping-Lösung auf 264 Quadratmetern erleben

Innovativer Microfocus EcoPoP mit Solar-Panel und Patch-Roboter – Vortrag greift FttX Systemintegrator-Ansatz auf

Frechen, 19. April 2023. Amadys präsentiert sich vom 23. bis 25. Mai 2023 auf der ANGA COM, Europas führender Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online, in Köln. Der End-to-End-Systemintegrator stellt seine einzigartige One-Stop-Shopping-Lösung Microfocus in den Mittelpunkt und macht die sechs Building Blocks für Fachbesucher erlebbar. Ein Highlight ist der innovative EcoPoP mit Solar-Panel und einem automatisierten Patch-Roboter. Mit diesem innovativ konzipierten PoP untermauert Amadys ihre langfristige ESG-Nachhaltigkeitsstrategie. Welche Rolle die Standardisierung für den schnellen Glasfaser-Rollout spielt und wie Belgien und die Niederlande es geschafft haben, den Prozentsatz der „Homes-Passed“-Anschlüsse zu erhöhen, erläutert der Experte für den erfolgreichen Glasfaserausbau in einem Vortrag. Die Amadys und die Member of Amadys Tochterunternehmen Muth Kommunikationstechnik GmbH, PRO-Kunststoff GmbH, tso GmbH, die britische Passcomm, die österreichische SKG Netzwerktechnik GmbH und die ungarische Raynet sind in Halle 8 am Stand A50 vertreten.

Standardisierte und vorkonfektionierte Systeme sind entscheidende Hebelpunkte, um mehr Schnelligkeit im Glasfaserausbau sicherzustellen. Deshalb stellt Amadys ihren Ansatz eines Komplettsystems an FttX-Konnektivitätslösungen, bestehend aus modularen Building Blocks und vorkonfektionierten Komponenten in den Mittelpunkt ihres Messeauftritts auf der ANGA COM: „Unternehmen, Netzbetreiber, Infrastrukturgesellschaften und Investoren wollen hochwertige, zuverlässige und passgenaue passive Netzwerke mit hoher FttX-Investitionssicherheit bei voller Kostenkontrolle der Total Cost of Ownership (TCO) – und genau diese bieten wir mit unserer One-Stop-Shopping-Lösung“, sagt Michael Nitz, Sales Director Telecom DACH bei Amadys. „Voraussetzung dafür ist die hohe Qualität der standardisierten und zertifizierten Produkte und die garantierte Kompatibilität aller eingesetzten Komponenten untereinander.“

Nachhaltigkeit im Fokus

An ihrem doppelstöckigen 264 Quadratmeter großen Stand zeichnet Amadys den Weg der Glasfaser vom Point-of-Presence (PoP) bis in die Haushalte nach und stellt ihre perfekt aufeinander abgestimmten Konnektivitätslösungen vor. Einen Schwerpunkt legt der Systemintegrator auf das Thema Nachhaltigkeit: So wird am Stand ein Microfocus EcoPoP zu sehen sein, auf dessen mit Sedum-begrüntem Dach Solarmodule installiert sind. Die erzeugte grüne Energie lässt sich speichern und betreibt den PoP autark. Im Innern arbeitet ein automatisierter Patch-Roboter, der remote Kundenanschlüsse vornimmt und Tests durchführen kann. Daneben hat Amadys ihr Portfolio an Mikrorohren um das sogenannte Ecoduct-Sortiment ergänzt: Diese Microrohre bestehen zu 100 Prozent aus recycelten HDPE (High-Density Polyethylene). Die Amadys ergänzt ihr nachhaltiges Portfolio um Faber Langmatz EK 478 Kabelschächte, die zu 100 Prozent aus Polycarbonat (PC) recycelt sind. „Wir bei Amadys haben uns einer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie gemäß den ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) verpflichtet und wollen bis 2030 komplett zirkulär wirtschaften. Unser Eco-Produktportfolio spielt dabei eine entscheidende Rolle“, sagt Arthur Graevendiek, VP Telecom DACH bei Amadys.

FttX-Erfolgsbeispiele: Best-Practice für Deutschland

Weg von der Theorie des schnellen Glasfaserausbau hin zu erfolgreich verwirklichten Projekten führt der Amadys-Vortrag „How intelligent Forecast Models will increase speed and reduce TCO – the Amadys success story“ im Rahmen des Panels „Lessons learned – efficient Fiber Roll out from the high-level planning stages to the deployment of a network across Europe“: Dort zeigt Michael Nitz anhand von Best-Practice-Beispielen, welche Konsequenzen sich für einen erfolgreichen FttX-Rollout in Deutschland ziehen lassen. Der Vortrag findet am 23. Mai ab 11:45 Uhr innerhalb des Panels statt.

Amadys ist ein führender Anbieter im Bereich der passiven Ausrüstung für den Telekommunikations- und Energiesektor mit einer starken lokalen Präsenz in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Österreich, der Slowakei und Ungarn. Als Systemintegrator für End-to-End-Konnektivitätslösungen für die Bereiche Telekommunikation, Elektrizität, Wasser, Gas und Industrie bietet Amadys seinen Kund:innen in 8 europäischen Ländern Lösungen aus einer Hand. Mit dem umfangreichen Know-how von mehr als 400 Mitarbeitenden, einer Lagerfläche von 50.000 Quadratmetern und effizienten Lieferketten realisiert Amadys hochzuverlässige FttX-Netzwerke. Daraus resultiert ein Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro. Weitere Informationen: ttps:// www.amadys.com/de/

Bildquelle: Amadys