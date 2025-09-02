Am 7. September hat das ALEXA geöffnet

Verkaufsoffener Sonntag zur IFA Berlin

Am 7. September bietet das ALEXA allen Besucherinnen und Besuchern einen Extra-Shoppingtag, denn an diesem Sonntag öffnet das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz von 13 bis 18 Uhr seinen Türen. Die rund 170 Shops lassen keine Wünsche offen und präsentieren eine große Auswahl aus den Bereichen Mode & Accessoires, Drogerie & Beauty, Lebensmittel, Sport, Unterhaltung und vieles mehr. Die Restaurants und Cafés im gesamten Center sorgen für kulinarische Abwechslung und geben den Gästen Zeit für köstliche Pausen. Der verkaufsoffene Sonntag am 7. September 2025 findet anlässlich der IFA Berlin statt.

„Wir freuen uns sehr, den Berlinerinnen und Berlinern und allen nationalen und internationalen Gästen unsere Einkaufsvielfalt und unser großes gastronomisches Angebot auch an einem Sonntag zu präsentieren“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Der Shoppingsonntag am 7. September ist eine gute Gelegenheit, um einen entspannten Einkaufsbummel zu genießen und neueste Saisontrends zu entdecken.“

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

