Am 21. Juni ist Tag des Schlafes

Erwin Müller ist Spezialist für alles rund um einen erholsamen Schlaf

Der 21. Juni ist dem Schlaf gewidmet. erwinmueller.de hat dazu viele Tipps. Denn Wissenschaftler betonen immer wieder, wie wichtig guter Schlaf ist. Es ist die Zeit in der sich Körper und auch Geist erholen und regenerieren können. Viele Faktoren tragen zu einem erholsamen Schlaf bei, wie das Schlafklima, Bettwaren, Matratzen und Bettwäsche. Bei der Wahl der Bettausstattung sind auch persönliche Vorlieben und das individuelle Wärmeempfinden von Bedeutung. In der Betten Fibel gibt erwinmueller.de viele Tipps, worauf man achten sollte, um gut erholt in den Tag starten zu können.

Auf das Schlafklima kommt es an

Ein gutes Schlafklima ist die beste Voraussetzung für einen guten Schlaf. Da spielt auch die Ausstattung des Schlafzimmers eine große Rolle. Dezente, ruhige Farben, eine Temperatur zwischen 16°C und 18°C sowie eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 50 % sind ideal. Das Schlafzimmer sollte immer gut gelüftet werden, auf elektrische Geräte sollte man verzichten. Staubfänger, wie Teppiche, Polstermöbel, schwere Vorhänge und Lamellenheizkörper sind vor allem für Allergiker problematisch und sollten vermieden werden. Haustiere und Pflanzen gehören ebenfalls nicht ins Schlafzimmer.

Bettentypen und Wärmestufen

Ganz besonderes Augenmerk gilt der Bettausstattung. Füllmaterialien von Bettdecken und Kissen sollten auf den Schlaftyp angepasst werden, wobei persönliche Vorlieben und das individuelle Wärmeempfinden von Bedeutung sind. Wie Kleidung sollten Betten zudem auch der Jahreszeit angepasst werden. Naturfasern, Naturhaare und Daunen sind atmungsaktiv und hautfreundlich. Sie können sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen und geben diese schnell an die Außenluft ab. So bleibt das Bett trocken und kühl, eine Voraussetzung für guten Schlaf. Wie warm die Bettdecke ist, hängt neben dem Material hauptsächlich von der Füllmenge ab, ob voluminöses Ballonbett, Vier-Jahreszeiten-Bett oder leichtes Steppbett.

Weiteres Kriterium ist die Größe der Bettdecke, denn wenn die Füße im Freien liegen, wird der Schlaf schnell unruhig. Erwin Müller empfiehlt deshalb schon ab einer Köpergröße von 180 cm eine Bettdecke von 220 cm Länge. Für besonders große Menschen bietet Erwin Müller Betten von 155 x 240 cm und auch 200 x 240 cm.

Mit 5 verschiedenen Wärmestufen hilft Erwin Müller bei der Wahl der passenden Bettdecke. Bettdecken der Wärmestufe 1 haben eine geringe Wärmehaltung und sind für den Sommer, für warme Schlafräume und Menschen mit geringem Wärmebedürfnis geeignet. Im Gegensatz dazu bietet Wärmestufe 5 eine besonders hohe Wärmehaltung und ist genau das Richtige für kalte Schlafzimmer und Menschen mit hohem Wärmebedarf.

Das Erwin Müller Wildseiden-Steppbett “Jaipur” ist extraleicht und ideal für warme Sommernächte und beheizte Schlafzimmer. Wildseide kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, ist atmungsaktiv und kühlend. Wer auf natürlichen und ökologiebewussten Schlaf Wert legt, ist mit dem Erwin Müller Bio Extra-Leichtsteppbett aus Bio-Baumwolle gut beraten. Die Naturfaser ist hautsympathisch und pflegeleicht und kann viel Feuchtigkeit aufnehmen.

Für Allergiker sind Betten mit Kunstfaser-Füllung besonders gut geeignet. Sie können bei 60 ° gewaschen werden. Das Erwin Müller Ultra-Leichtsteppbett “Main” zeichnet sich durch eine innovative Kunstfaser aus, die speziell für Bettwaren entwickelt wurde. Durch die Spiralform der Faser fühlt sich die Füllung weich und voluminös wie Daune an.

Bettwäsche und Nachtwäsche

Unterstützt wird die Wärmehaltung der Bettdecke durch Bettwäsche und Nachtwäsche. Bettwäsche gibt es in vielen verschiedenen Materialien: Batist, Jersey, Leinen, Damast, Satin, Mako-Satin, Flanell, Biber und Seersucker. Während Satin und Seersucker einen kühlenden Effekt haben, sind Flanell und Biber weich und wärmend. Auch die Nachtwäsche hat Einfluss auf das Schlafklima. Warme Pyjamas für den Winter und leichte Shortys sowie Nachthemden für den Sommer. Es gilt also viele Aspekte zu berücksichtigen, um das ideale Schlafklima für jeden Schlaftyp zu schaffen.

Matratzen für einen entspannten Schlaf

Bei der Wahl der Matratze sind Körperform, Größe und Gewicht wichtig. Eine falsche Matratze führt ganz oft zu Verspannungen und Schmerzen. Sie sollte daher eine Druckentlastung im Schulter- und Hüftbereich sowie eine Stützung der Wirbelsäule bieten. Kleine, leichte Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen im Bewegungsapparat sollten eine weiche punktelastische Matratze wählen. Für große, schlanke Menschen ist ein mittlerer Härtegrad empfohlen, für große, kräftige Menschen eine feste Matratze. Ein guter Feuchtigkeitstransport der Matratze ist wichtig für ein trockenes Schlafklima. Weiteres Kriterium ist auch das Material der Matratze, also Federkern, Taschenfederkern oder Kaltschaum.

Viele Kriterien haben Einfluss auf einen guten und erholsamen Schlaf. Vom Schlafklima über Bettausstattung bis hin zur Matratze. Das Team von Erwin Müller berät jeden Kunden kompetent und mit jahrzehntelanger Erfahrung. Umfassende Informationen sind außerdem in der Erwin Müller Betten Fibel zu finden.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

