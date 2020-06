Am 21. Juni hat das ALEXA geöffnet

Verkaufsoffener Sonntag

Das ALEXA, das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz, öffnet am Sonntag, den 21. Juni seine Türen. An diesem Tag können die Kunden von 13:00 bis 18:00 Uhr in den Geschäften des Centers shoppen. Viele gastronomische Angebote stehen von 11:00 bis 19:00 Uhr bereit. Der verkaufsoffene Sonntag wurde anlässlich der Veranstaltung “Fete de la Musique” von der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales festgelegt.

“Wir begrüßen den verkaufsoffenen Sonntag und freuen uns, den Besucherinnen und Besuchern unsere Shoppingvielfalt und die gastronomischen Highlights auch an einem Sonntag zu präsentieren”, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA.

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

