alwitra greift nach dem Steildach

Schwarz. Gold. Steil. – Premiumsysteme für alle Dächer

Dachhandwerker, Händler und Entscheider drängen an den Stand und diskutieren Brandschutz, Schneelast und Solar. alwitra präsentiert ein hybrides Dämmsystem, eine EPDM-Bahn mit „Blauem Engel“ und ein neues Schneefangsystem – und formt daraus ein Angebot, das die Branche neu sortiert.

Starker Messeauftritt in Köln

Vier Tage Austausch, volle Gänge und ein Fachpublikum mit klaren Fragen: Die DACH+HOLZ International 2026 in Köln brachte Dachdecker, Zimmerer, Klempner und Entscheider aus ganz Europa zusammen. alwitra nutzte die Plattform, um sein Premiumangebot vom Flachdach bis ins Steildach vorzustellen – und traf damit den Nerv der Branche.

Unter dem Leitmotiv „Schwarz. Gold. Steil.“ zeigte der Trierer Systemanbieter, wie sich Dämmung, Abdichtung, Photovoltaik und Dachrand lückenlos verbinden lassen. Im Mittelpunkt stand die Erweiterung des EVALON®-Programms für geneigte Dächer.

EVALON® FR: Systemlösung für geneigte Dächer

Mit EVALON® FR überträgt alwitra ihre bewährte Technologie auf Dachneigungen über 20 Grad. Verschiedene Aufbauten wurden mit EVALON® FR Bahnen nach DIN CEN/TS 1187-1 geprüft und erfüllen die harte Bedachung, auch mit Broof (t1) Klassifizierung (nach DIN EN 13501-5) selbst bei größeren Dachneigungen.

In Kombination mit der DIBt-zugelassenen EVATEC® Solar Montageschiene entsteht eine durchgängige Lösung für geneigte Dächer mit Photovoltaik. Das System leitet Lasten direkt in die Tragstruktur ab; zusätzliche Auflast ist nicht erforderlich. Formteile für alle üblichen Anschlussdetails sind materialgleich erhältlich und aufeinander abgestimmt.

EVATEC® SnowGuard: Modulares Schneefangsystem

Erstmals präsentierte alwitra in Köln das Schneefangsystem EVATEC® SnowGuard. Das modulare System aus stranggepresstem Aluminium führt Schneelasten kontrolliert ab. Herzstück ist die EVATEC® Montageschiene 450 mit integrierter Rohrhalterung. Schneefangrohre, Verbinder, Eisstopper und Endkappen bilden eine geschlossene Linie ohne konstruktive Unterbrechungen. EVATEC® Montageschienen sind geprüfte und zugelassene Bauprodukte zur Errichtung einer Bauart auf Dächern mit Abdichtungen (siehe DIBt-Zulassungsbescheid Z-14.4-921).

Die Befestigung erfolgt entsprechend dem tragenden Aufbau: bei Kaltdächern direkt in Holzwerkstoffplatten, bei Warmdächern durch den gesamten Aufbau in die Tragschale. Objektbezogene Nachweise nach Eurocode sichern die statische Auslegung.

Hybrides Dämmsystem für Industriegebäude

Die nicht brennbare Steinwolle EVAROC® kombiniert alwitra mit der PIR-Dämmplatte EVAPIR® zu einem hybriden Dämmsystem speziell für Leichtdachkonstruktionen. Während die Steinwolle Drucklasten aufnimmt und den baulichen Brandschutz verbessert, optimiert das PIR-Element darunter die Wärmedämmung bei geringer Aufbauhöhe.

In Verbindung mit der Dampfsperre EVAFOL SK, den Dachbahnen EVALON® oder EVALASTIC® sowie EVATEC® Solar entsteht ein ideal aufeinander abgestimmtes System.

EVALASTIC®: Nachhaltige EPDM-Abdichtung

Großes Interesse weckte die EPDM-Bahn EVALASTIC®. Sie lässt sich mit Heißluft materialhomogen verschweißen – ohne offene Flamme. Die Nähte verbinden sich stoffschlüssig mit der Bahn und bilden eine dauerhaft geschlossene Abdichtung. Das Material ist seit 40 Jahren im Einsatz.

Als erste EPDM-Dachbahn trägt EVALASTIC® den „Blauen Engel“. In Hellgrau und Weiß reflektiert die Oberfläche einen großen Teil der Sonneneinstrahlung und reduziert die Aufheizung großflächiger Dächer.

Maßgefertigte Aluminium-Profile

Mit ihren „Meisterstücken“ stellte alwitra objektbezogen gefertigte Aluminium-Profile aus dem Werk Trier vor. Außenecken, Rundsegmente und komplexe Übergänge entstehen passgenau und werden im eigenen Werk beschichtet. Innen verschweißt und außen ohne sichtbare Nähte sorgen sie für ruhige, durchgehende Linien – selbst bei anspruchsvollen Dachrändern.

Dialog mit dem Fachpublikum

Die DACH+HOLZ International 2026 stand im Zeichen von Austausch, Innovation und Geschäft. alwitra nutzte die Messe für intensive Fachgespräche mit Handwerk, Handel und Entscheidern. Themen wie Brandschutz bei PV-Dächern, geneigte Sanierungen von geneigten Dächern sowie hybride Dachaufbauten bestimmten die Diskussion.

„Die DACH+HOLZ hat gezeigt, wie stark sich unser Dachdecker-Handwerk entwickelt“, sagt Fritz Stockinger, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Wir öffnen unser System vom Flachdach bis ins Steildach und verbinden Abdichtung, Dämmung und Photovoltaik zu einem klar strukturierten System. Entscheidend bleibt das partnerschaftliche Miteinander mit Handwerk, Architekten und Planern. „Genauso entstehen Dächer, die dauerhaft funktionieren und Freude bereiten.“

Mit dem Auftritt in Köln unterstreicht alwitra den Anspruch, Dachsysteme ganzheitlich zu denken und – abgestimmt aus einer Hand – ausführbar zu machen.

alwitra ist ein seit 60 Jahren weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON® und EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Ferner sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Des Weiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flach geneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland.

Firmenkontakt

alwitra GmbH

Patrick Börder

Postfach 3950

54229 Trier

0651-91 02 263



http://www.alwitra.de

Pressekontakt

Flüstertüte

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

0221 2789004



http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: alwitra