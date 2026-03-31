„Always Revolutionary“: Richmond, Virginia, im Zeichen der amerikanischen Unabhängigkeit

250 Jahre USA – Wie eine Stadt die Geschichte aus heutiger Sicht erzählt

Wo, wenn nicht in Richmond? Als Patrick Henry 1775 in der St. John“s Church seine flammende Rede mit dem markanten Satz „Give me liberty or give me death!“ hielt, setzte er eine Bewegung in Gang, die Amerika für immer verändern sollte. Zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung kehrt der Blick zurück an diesen Ort und trifft eine Stadt, die aus ihrer Geschichte keine Kulisse gemacht hat. Unter dem Motto „Always Revolutionary“ lädt Virginias Hauptstadt 2026 zu einer Reise zwischen historischer Tiefe und lebendiger Gegenwart ein.

Schauplätze der Revolution

Diese Anfänge der amerikanischen Unabhängigkeit sind in Richmond bis heute an verschiedenen Orten räumlich nachvollziehbar: in der Historic St. John“s Church, in Scotchtown, dem ehemaligen Wohnsitz Patrick Henrys sowie im Virginia State Capitol, das der spätere Präsident Thomas Jefferson entworfen hatte. Sie stehen exemplarisch für die politischen Ideen, die hier im 18. Jahrhundert Gestalt annahmen, und bilden den historischen Rahmen des Gedenkjahres.

Auch die Museen Richmonds rücken zum 250-jährigen Geburtstag die Gründungszeit verstärkt in den Fokus. Das Virginia Museum of History & Culture zeigt mit „Revolutionary Allies“ und „We the People“ zwei Ausstellungen zur Staatsgründung; im Juni folgt mit „IllumiNATION“ eine große Open-Air-Projektion, die die Geschichte der USA inszeniert. Die Schau „Expanding Freedom“ im Shockoe Institute (ab 9. April 2026, Main Street Station) beleuchtet Richmond als einstiges Zentrum des Sklavenhandels in den USA und fragt, wie dieses Erbe bis heute nachwirkt. Ab dem 2. Juli 2026 zeigt „Americana“ im Branch Museum of Design, wie Symbole und Narrative die amerikanische Identität bis heute formten. Als offizieller Partner der Großveranstaltung Sail 250 Virginia bringt das Richmond Sailfest vom 12. bis 14. Juni 2026 internationale Großsegler auf den James River und setzt damit einen maritimen Akzent für die Feierlichkeiten. Diese sowie viele weitere Aktionen und Events fasst Richmond unter dem Motto Always Revolutionary zusammen.

Von der Revolution zur Innovation

Revolution war in Richmond nie nur ein politisches Programm. Bereits 1888 führte die Stadt das weltweit erste erfolgreiche elektrische Straßenbahnsystem ein – ein technischer Aufbruch, der damals weltweit Schule machte. Dieser Pioniergeist ist bis heute spürbar: Mit CarMax Park erhält Richmond 2026 ein neues Baseballstadion, während Gegenden wie Scott“s Addition lebendige Hotspots für Gastronomie, Brauereien oder Design sind. Für weitere Highlights sorgen Natur- und Kulturerlebnisse wie der Lewis Ginter Botanical Garden, der sein erweitertes Gewächshaus mit mehreren Klimazonen eröffnet, oder Maymont, ein rund 40 Hektar großer öffentlicher Park mit historischer Villa und weitläufigen Gartenanlagen, der 2026 sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Weitere Informationen stehen unter www.virginia.org oder auf dem deutschsprachigen Facebook-Kanal www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland zur Verfügung.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

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Bildquelle: Visit Richmond