Alvarez & Marsal verstärkt Digital and Technology Services mit Benjamin Pflaum als Managing Director

– A&M baut seine Digital- und Technologiekompetenz in der DACH-Region weiter aus

– Benjamin Pflaum bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in digitaler Transformation, operativer Führung und technologiegetriebener Wertsteigerung mit

München, 08.07.2026 – Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) verstärkt sein Team im Bereich Digital and Technology Services (DTS) in Deutschland und gewinnt Benjamin Pflaum als Managing Director. Mit diesem Neuzugang baut A&M seine Expertise in den Bereichen digitale Transformation, technologiegestützte Restrukturierung, Plattformmodernisierung und Performance Improvement weiter aus.

Benjamin Pflaum verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der digitalen Transformation und Unternehmensführung. Sein Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung technologiegestützter Transformationsprogramme, der Modernisierung von Kernplattformen sowie der nachhaltigen Verbesserung von Umsatz, EBITDA und operativer Performance. Dabei verbindet er strategische Beratung mit langjähriger operativer Erfahrung auf C-Level-Ebene.

Vor seinem Wechsel zu Alvarez & Marsal war Benjamin Pflaum Partner bei EY und verantwortete dort den Ausbau der Digital-Consulting-Praxis in der DACH-Region. Zuvor war er Gründer einer Managementberatung für den deutschen Mittelstand sowie über 13 Jahre in operativen Führungsrollen als CEO und Chief Digital Officer eines weltweit führenden Industrieunternehmens tätig. Seine Branchenerfahrung umfasst insbesondere die Bereiche Industrial Products, Automotive, Energy & Utilities sowie digitale Serviceplattformen.

Ausbau der Digital- und Technologieexpertise in Deutschland

Mit Benjamin Pflaum baut A&M seine Kapazitäten im Bereich Digital and Technology Services weiter aus. Der Fokus liegt insbesondere auf technologiegestützten Transformationen, Operating-Model-Optimierungen, Restrukturierungen sowie der nachhaltigen Verbesserung von Unternehmensperformance und Wertschöpfung.

Technologie wird zum zentralen Werthebel

Unternehmen stehen derzeit vor der Herausforderung, ihre Geschäfts- und Betriebsmodelle gleichzeitig zu modernisieren, Kosten zu optimieren und neue Wachstumsquellen zu erschließen. Technologischer Wandel, steigender Wettbewerbsdruck, volatile Märkte und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändern die Anforderungen an Transformation grundlegend.

„Kunden beauftragen A&M nicht für einen weiteren Strategiebericht. Sie erwarten konkrete Ergebnisse und messbare Verbesserungen. Genau dieser Fokus auf Umsetzung hat meine gesamte Laufbahn geprägt und macht Alvarez & Marsal für mich zum richtigen Umfeld“, sagt Benjamin Pflaum. „Zu viele Transformationsprogramme bleiben in der Konzeptphase stecken. Mein Fokus liegt darauf, Technologie als direkten Hebel für Ergebnisverbesserungen zu nutzen und dadurch Margen zu schützen, Cashflows zu verbessern und nachhaltigen Unternehmenswert zu schaffen.“

Fokus auf technologiegestützte Transformation und Wertsteigerung

In seiner neuen Rolle wird Benjamin Pflaum Unternehmen bei technologiegestützten Transformations- und Restrukturierungsprogrammen begleiten. Darüber hinaus unterstützt er Private-Equity-Investoren bei der Beschleunigung von Wertsteigerungsprogrammen in ihren Portfoliounternehmen. Dabei liegt sein Fokus insbesondere auf der Verbindung von Technologie, Daten und operativer Exzellenz, um Transformationen nicht nur zu planen, sondern messbar umzusetzen.

„Industrieunternehmen, Energieversorger und Dienstleistungsunternehmen stehen heute unter erheblichem Druck, ihre Geschäftsmodelle zu modernisieren. Sie benötigen Partner, die bei diesen Herausforderungen nicht nur beraten, sondern selbst operative Verantwortung getragen haben“, so Benjamin Pflaum. „Technologie darf heute nicht mehr als reines Effizienzprogramm verstanden werden. Sie ist ein zentraler Hebel, um Geschäftsmodelle neu auszurichten und nachhaltigen Unternehmenswert zu schaffen.“

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Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln – Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.

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Alvarez & Marsal

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Sonnenstraße 20

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015116267587

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