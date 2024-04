Alvarez & Marsal veranstaltet ein Women in Consulting Event in Frankfurt am Main

Ziel der Veranstaltung ist es, jungen Hochschulabsolventinnen den Beruf der Beraterin näher zu bringen und Chancen sowie spannende Herausforderungen aufzuzeigen.

Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, lädt am 23. Mai 2024 in Frankfurt/Main unter dem Motto „Starte deine Karriere in der Unternehmensberatung“ zu einer Veranstaltung mit einem speziell auf Hochschulabsolventinnen zugeschnittenen Programm ein.

Während der Veranstaltung erhalten die Frauen Einblicke in das Berufsbild einer Beraterin, erfahren aus erster Hand mehr über spezifische Projekte, lernen die Consultants von A&M persönlich kennen und können sich im direkten Gespräch über Karrierechancen bei dem renommierten Beratungsunternehmen informieren. Den Abschluss bildet ein Networking Dinner im Frankfurt Office von A&M, bei dem die Teilnehmerinnen vor der berühmten Skyline noch einmal die Gelegenheit haben, sich mit dem Beraterteam auszutauschen.

Der Bewerbungsschluss für die Teilnahme an dem Event ist der 25.4.2024 unter talentpool@alvarezandmarsal.com

Über Alvarez & Marsal

Unternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu finden.

Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com

Firmenkontakt

Alvarez & Marsal

Alina Reinhardt

Neue Mainzer Straße 28

60311 Frankfurt am Main

+49 160 947 181 85

–



https://www.alvarezandmarsal.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

+49 (0)89 99 38 87-30

.



http://www.hbi.de

