Alvarez & Marsal ernennt Christian Ramme zum Managing Director und baut den Bereich Corporate Finance in Deutschland weiter aus

– Der neue Managing Director in der Niederlassung München bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Technologiesektor mit und verstärkt das Corporate-Finance-Team, um der steigenden Nachfrage nach M&A- und Investmentberatung gerecht zu werden.

– Mit der Ernennung der leitenden Führungskraft baut A&M den erst vor Kurzem gegründeten, schnell wachsenden Bereich Corporate Finance weiter aus.

München, 23. Juni 2025 – Das weltweit tätige Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) hat Christian Ramme mit sofortiger Wirkung zum neuen Managing Director im Bereich Corporate Finance ernannt. Mit der neuen Führungskraft setzt die dynamisch wachsende Geschäftseinheit ihren Expansionskurs weiter fort. Sie wurde erst Anfang dieses Jahres in Deutschland gegründet und verzeichnet bereits eine steigende Nachfrage nach Expertise im Bereich grenzüberschreitender M&A-Strategien.

Christian Ramme wird eng mit den über 120 Corporate-Finance-Experten von A&M in der Region EMEA zusammenarbeiten. Er verfügt über fundiertes Fachwissen zum Thema software- und technologiegestützte Geschäftsmodelle, ergänzt durch sein umfassendes Netzwerk im Venture-Capital-, Private-Equity-, Start-up- und TMT-Ökosystem in der DACH-Region und darüber hinaus.

Alexander Bischoff, Managing Director und Head of Corporate Finance bei A&M in Deutschland, sagt: „Wir freuen uns sehr, Christian Ramme im Führungsteam von Corporate Finance willkommen zu heißen. Seine umfassende Expertise im Technologiebereich und sein Netzwerk in der DACH-Region und im Raum EMEA werden unser Angebot in Corporate Finance weiter stärken. Gemeinsam verfolgen wir ambitionierte Pläne, unsere dynamische Entwicklung voranzutreiben und unsere Präsenz in Deutschland auszubauen. Seine Ernennung ist ein klares Signal für unser Engagement in der Region.“

Jonathan Boyers, Managing Director und Head of Corporate Finance EMEA bei A&M, fügt hinzu: „Mit seiner umfassenden Erfahrung mit grenzüberschreitenden Transaktionen in der Softwarebranche wird Christian Ramme verstärkt den Bereich Technologie und wird so demaßgeblich zum weiteren Wachstum unseres Corporate-Finance-Teams in EMEA beitragen. Ich freue mich sehr, dass er nun Teil unseres Corporate-Finance-Teams in der DACH-Region ist.“

Christian Ramme ist ein erfahrener Corporate-Finance- und Investment-Experte und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen M&A und Investment. Vor seinem Wechsel zu A&M war er für das britische Private-Equity-Unternehmen Tenzing tätig. Dort war er als Deal Lead und Head of DACH für den Aufbau des Geschäfts in der DACH-Region verantwortlich. Zudem erarbeitete er eine software- und technologiegestützte B2B-Expansionsstrategie für die erste Investition von Tenzing außerhalb von Großbritannien. Davor arbeitete er als Managing Partner für M&A bei KPMG, wo er während der Pandemie den Bereich Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) in Deutschland aufbaute, leitete und als Mentor betreute. Ferner initiierte und setzte er M&A-Transaktionen im Bereich software- und technologiegestützte Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen erfolgreich um. Dabei betreute er sowohl nationale als auch internationale Private-Equity-Firmen und Unternehmenskäufer. Zuvor hatte er Führungspositionen bei der Investmentbanking-Boutique ACXIT Capital Partners in Frankreich und beim europäischen Medienkonzern ProSiebenSat.1 inne.

Christian Ramme kommentiert seine neue Aufgabe wie folgt: „Die Innovationskraft und das Wachstum von dynamischen Technologieunternehmen sorgt bei größeren Unternehmen und bei Private-Equity-Firmen nach wie vor für Interesse. A&M hat sich in diesen Sektoren, die unglaublichen Unternehmergeist beweisen, als Berater bewährt. Dazu kommen noch die fundierte Branchenexpertise und die globale Reichweite von A&M. Für mich ist das Unternehmen daher perfekt, um gemeinsam mit meinen äußerst erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in ganz EMEA einen internationalen, auf Technologieunternehmen spezialisierten M&A-Bereich aufzubauen. Ich freue mich sehr, als Führungskraft zu diesem außerordentlichen Unternehmen zu kommen.“

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln – Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, auf X und auf Facebook.

