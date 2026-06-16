Alvarez & Marsal Analyse zeigt: Deutsche Haushalte unterschätzen existenzielle Vorsorgelücken deutlich

• Arbeitskraftverlust bleibt größtes finanzielles Risiko • Staatliche Systeme sichern Lebensstandard oft nicht ausreichend ab

München, 16.06.2026 – Eine Analyse des weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) zeigt erhebliche strukturelle Versorgungslücken in der finanziellen Absicherung deutscher Haushalte. Besonders der Verlust der Arbeitskraft, aber auch Todesfall, Pflegebedürftigkeit und Ruhestand stellen für viele Familien ein deutlich größeres finanzielles Risiko dar als allgemein angenommen.

Haushaltsökonomie statt abstrakter Rentenlogik

Im Zentrum der Untersuchung steht ein haushaltszentrierter Ansatz: Nicht formale Leistungszusagen staatlicher Systeme, sondern die tatsächliche Fähigkeit eines Haushalts, laufende Kosten dauerhaft zu decken, wurden analysiert. Grundlage ist ein exemplarischer Vier-Personen-Haushalt mit einem Hauptverdiener.

„Viele Haushalte gehen davon aus, dass gesetzliche oder berufsständische Systeme ihren Lebensstandard im Ernstfall weitgehend absichern. Unsere Analyse zeigt jedoch, dass zwischen gefühlter Sicherheit und tatsächlicher Leistungsfähigkeit oft eine erhebliche Lücke besteht“, sagt Jan-Hendrik Müller, Senior Director von Alvarez & Marsal.

Arbeitskraft als größter Vermögenswert

Die Analyse von A&M quantifiziert erstmals zentrale Vorsorgerisiken anhand konkreter Cashflow-Szenarien. Demnach beträgt der ökonomische Wert der Arbeitskraft eines 40-jährigen Hauptverdieners mit 90.000 Euro Jahreseinkommen rund 1,37 Millionen Euro.

Gleichzeitig zeigen die Modellrechnungen erhebliche monatliche Versorgungslücken:

– bei Erwerbsminderung von Angestellten durchschnittlich rund 2.500 Euro,

– bei Beamten etwa 1.600 Euro,

– bei verkammerten Berufen wie Ärzten oder Rechtsanwälten teilweise über 2.700 Euro.

Auch im Todesfall reicht die staatliche Hinterbliebenenversorgung laut der Analyse häufig nicht aus, um die finanzielle Stabilität eines Familienhaushalts dauerhaft sicherzustellen. Für einen typischen Vier-Personen-Haushalt errechnet A&M einen zusätzlichen Kapitalbedarf von rund 400.000 Euro, um die Versorgungslücke über die aktive Familienphase zu schließen.

Ruhestand bleibt strukturell unterfinanziert

Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass auch der Ruhestand vielfach unterschätzt wird. Selbst bei stabilen gesetzlichen Rentenleistungen verbleibt im Modellhaushalt eine strukturelle Versorgungslücke von rund 580 Euro monatlich. Für eine existenzsichernde Zusatzvorsorge ergibt sich daraus ein Kapitalbedarf von etwa 210.000 Euro.

Im politischen Ausblick bewertet das Whitepaper insbesondere das geplante „Altersvorsorgedepot“ ab 2027 positiv. Nach Einschätzung von A&M könnte die neue, kapitalmarktorientierte Form der privaten Altersvorsorge helfen, bestehende Versorgungslücken im Alter deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig betont die Analyse jedoch, dass Reformen der Altersvorsorge allein die zentralen Risiken der Erwerbsphase, insbesondere Arbeitskraftverlust und Todesfall, nicht lösen.

Pflege als unterschätzter Kostenfaktor

Besondere Aufmerksamkeit widmet die Untersuchung zudem dem Thema Pflege. Pflegebedürftigkeit wirkt laut A&M doppelt belastend:

Einerseits entstehen erhebliche zusätzliche Kosten, andererseits können gleichzeitig Einkommen wegfallen. In bestimmten Szenarien können so Versorgungslücken von bis zu 4.000 Euro monatlich entstehen.

Die Analyse ordnet die Risiken klar nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung:

– Verlust der Arbeitskraft

– Todesfall

– Altersvorsorge

– Pflege

KI könnte Vorsorgeplanung verändern

Neben der Risikoanalyse untersucht A&M auch die Rolle neuer Technologien. KI-gestützte Systeme könnten künftig helfen, Versorgungslücken transparenter zu machen und Haushalte stärker zur Vorsorgeplanung zu aktivieren. Gleichzeitig betont die Studie, dass digitale Lösungen professionelle Beratung nicht ersetzen, sondern nur ergänzen sollen.

„Die Studie zeigt eindrücklich, wie groß die Vorsorgelücke in Deutschland tatsächlich ist. Gleichzeitig bleibt Vorsorge für viele Menschen zu komplex, um aktiv gehandhabt zu werden. Künstliche Intelligenz und insbesondere GenAI/Agentic AI eröffnen hier eine neue Perspektive: Sie können individuelle Versorgungslücken transparent machen, komplexe Zusammenhänge verständlich aufbereiten und Menschen kontinuierlich bei Vorsorgeentscheidungen begleiten. KI wird damit zu einem zentralen Hebel, um finanzielle Absicherung deutlich zugänglicher und wirksamer zu gestalten.“ Kommentiert Prof. Dr. Ulrike Vogelgesang, Professor für International Management an der FHDW Hannover.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.

Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management – stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater – viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.

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Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln – Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.

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