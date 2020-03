Alternative zu Veranstaltungen währen der Corona-Krise

Online Vorträge der 5 Sterne Redner

In unsicheren Zeiten die richtigen Impulse setzen und so maßgeblich zum Krisenmanagement in Ihrem Unternehmen beitragen. Da langgeplante Veranstaltungen abgesagt werden müssen, die Angst vor der Zukunft bei Mitarbeitern steigt und die unsichere Gesundheitslage Unternehmen zum Wanken bringt, ist es wichtiger denn je die richtigen Experten an Board zu haben und virtuell in Ihr Unternehmen einzuladen.

Deshalb möchte das 5 Sterne Team mit dem geballten Expertenwissen der 5 Sterne Redner zur Weiterentwicklung in der Corona-Krise beitragen. Unsere 5 Sterne Redner wie beispielsweise Patric Heizmann, Ilja Grzeskowitz, Stefanie Voss und Sven Gabor Janszky sind anerkannte Experten auf den Gebieten Gesundheit, Veränderung, VUCA und Zukunftsforschung. Durch Online Vorträge haben Sie die Möglichkeit Ihre Veranstaltung in einem neuen und modernen Rahmen stattfinden zulassen. Die Online Vorträge geben die richtigen Impulse, ohne zwischenmenschlichen Kontakt und die damit verbundene Ansteckungsgefahr.

Eine erste Möglichkeit, die unsere 5 Sterne Redner anbieten sind Livestreams. Sie buchen einen 5 Sterne Redner und dieser wird Ihnen und Ihren Kunden, Mitarbeiter und Gästen live in das Homeoffice oder Büro zugeschaltet. Eine weitere Möglichkeit sind kundenspezifisch aufgezeichnete Vortragsvideos. Unsere 5 Sterne Redner zeichnen den auf Ihr Unternehmen abgestimmten Vortrag auf und stellen Ihnen diesen zur Verfügung. Der hier unschlagbare Vorteil ist die Nachhaltigkeit des Vortrags. Dieser kann jederzeit angeschaut und langfristig genutzt werden. Die Nutzungsrechte beschränken sich hierbei ausschließlich auf Ihr Unternehmen.

Beispiele von unseren 5 Sterne Rednern:

– Gesundheits-Experte Patric Heizmann

– Veränderungs-Experte Ilja Grzeskowitz

– Motivator Norman Gräter

– VUCA-Expertin Stefanie Voss

Dieses Angebot ist beschränkt bis Ende des Jahres 2020. Sollte sich die Corona-Krise nicht gebessert haben, weiten wir das Angebot gerne aus.

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu diesem Angebot zu kontaktieren. Gerne macht Ihnen unser Kundenberater Michael Kürzeder am Telefon unter 09071 77035-0 ein individuelles Angebot.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

