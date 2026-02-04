Als Frau erfolgreich führen

ohne dich selbst zu verlieren

Du bist Führungskraft oder Unternehmerin.

Du trägst Verantwortung, triffst Entscheidungen, hältst vieles zusammen.

Und trotzdem spürst du:

So wie bisher will ich nicht mehr führen.

Nicht härter.

Nicht schneller.

Nicht auf Kosten deiner Energie.

Was dir niemand beigebracht hat

Erfolg entsteht heute nicht mehr nur durch Strategie –

sondern durch innere Klarheit, intuitive Entscheidungen und emotionale Souveränität.

Viele Frauen an der Spitze funktionieren perfekt nach außen,

während sie innerlich kämpfen mit Druck, Selbstzweifeln oder permanenter Anspannung.

Nicht, weil sie schwach sind.

Sondern weil sie zu lange gegen sich selbst geführt haben.

Meine Begleitung für Frauen in Führung:

Ich begleite Frauen in Führungspositionen und Unternehmerinnen, die:

-klarer entscheiden wollen

-ihre Intuition als Stärke nutzen möchten

-innere Blockaden lösen wollen

-souverän, präsent und authentisch führen möchten

Meine Arbeit verbindet Mindset, Intuition und innere Führung –

für nachhaltigen Erfolg ohne Selbstaufgabe.

Das Ergebnis

mehr innere Ruhe

klare Entscheidungen

starke Präsenz

Führung, die sich richtig anfühlt

Für Frauen, die sagen:

„Ich will erfolgreich sein – aber auf meine Weise.“

Buche deine Begleitung

und erlebe Führung aus innerer Klarheit statt aus Druck.

www.Stefanie-Brings.de (Buche ein unverbindliches Erstgespräch über Calendly)

hello@stefanie-brings.de

Als Expertin für visionäres Management setze ich den Menschen in den Mittelpunkt meiner Arbeit. Mit Leidenschaft und Innovationskraft entwickle ich nachhaltige Strategien, die wirtschaftlichen Erfolg und das Wohlbefinden der Menschen fördern.

Ich glaube fest daran, dass verantwortungsbewusste und visionäre Führungskräfte der Schlüssel zu einer erfolgreichen und nachhaltigen Zukunft sind. Durch gezielte Coachings unterstütze ich Führungskräfte dabei, ihre Teams zu inspirieren und eine Kultur der Innovation und Nachhaltigkeit zu fördern.

Mein Diplom in Wirtschaftswissenschaften, mit den Schwerpunkten Marketing und Wirtschaftsinformatik an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe – Universität, bildet die Grundlage meiner außerordentlichen Befähigungen. Meine nachfolgend aufgeführten umfassenden weiteren Ausbildungen ermöglichen es mir, ganzheitliche und transformative Ansätze zu entwickeln:

Ganzheitliche Erfolgsberaterin mit Diplom

Mentaltrainerin mit Diplom

Ganzheitliche Gesundheitsberaterin mit Diplom

Zertifikat Inner Clearing

Zertifikat Familien- und Konfliktaufstellungen in der Beratungspraxis

Quantenheilung nach THEKI

Bewusstseinstrainerin

Weitere spirituelle und energetische Ausbildungen

Diese werden durch meine umfangreiche Berufs- und Führungserfahrung, auch im hybriden Bereich, sowie meine Fachkompetenzen in der Blockadenlösung ergänzt.

Was mich einzigartig macht, ist mein moderner Ansatz, der neueste Entwicklungen und Methoden integriert. Ich nutze digitale Tools und interaktive Formate, wie zum Beispiel Online Kurse und Podcasts sowie Blogs um Visionen lebendig zu machen und eine tiefere Verbindung zu meinem Publikum herzustellen. In meinem Buch „Die Führungskraft der Zukunft“ gebe ich wertvolle Inspirationen und Tools zum Selbststudium.

Als Speaker für visionäres Management präsentiere ich meine Ideen in Kundenveranstaltungen und schaffe durch Interaktion mit dem Publikum einen lebendigen Austausch. Es ist meine Mission, Menschen zu inspirieren und gemeinsam eine innovative und bessere Zukunft mit Freude zu gestalten.

Kontakt

Institut für visionäres Management

Stefanie Brings

Im großen Garten 10 Im großen Garten 10 10

63110 Rodgau

0491736705491



http://www.stefanie-brings.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.