Als Autor nicht für voll genommen?

Neuer Schreibwettbewerb für Selfpublisher sucht noch Sponsoren

Dank einigen weniger begabten Schreiber unter den Autoren, laienhafte Cover und ein einfaches Selfpublishing, ist es heutzutage für junge Autoren ohne Verlagsvertrag immer noch schwer für voll genommen zu werden. Nicht selten wird ein selbst publiziertes Buch einfach nur belächelt.

“Ach, das hast du selbst rausgebracht, das kann ja heute jeder, ob er schreiben kann oder nicht.”

Unter dem Motto ” Ein Herz für Selfpublisher” , möchte die Agentur Coverdesign 4you mit Partnern und Sponsoren ein Schreibwettbewerb ins Leben rufen, den SPS.Agentur Leitung Ch. Bouzrou:” Durch die Herstellung von Buchcover komme ich an viele Belegexemplare der Autoren. Und da ist viel Talent dabei. Dieses sollte gefördert werden und der Selfpublisher von seinem schlechten Ruf wegkommen, den er durch einige schwarze Schafe erhalten hat. Der SPS ist ein Schreibwettbewerb für Autoren ohne Verlagsvertrag. Unser größter Wunsch ist es, einen Verlag, auch gerne ein Kleinverlag zu finden, der als unser Partner und Sponsor dem Sieger eine Chance gibt, zu zeigen was er kann und ihn unter Vertrag nimmt. Wir haben in der Jury im Social Media bekannte Blogger und versuchen alles, auch einen bekannten Autor mit hinzu zu gewinnen. Ebenso suchen wir noch Sponsoren aus dem Bereich Lektor/in und Korrektor/in. ” Bei Interesse als Partner und Sponsor am SPS teilzunehmen, schicken sie bitte eine Mail mit dem Betreff: SPS Sponsoren und machen uns gerne ihr Angebot. Der SPS findet statt, sowie alle Sponsoren ermittelt sind.

