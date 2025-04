Als 45-jährige Frau gibst du nochmals so richtig Vollgas

Für Frauen, die ihr Leben selbst bestimmen und eine große Meisterleistung an den Tag legen.

Für Frauen, die ihr Leben selbst bestimmen und eine große Meisterleistung an den Tag legen. Seminar in St. Moritz vom 26. – 27.04.2025 16 Uhr bis 16 Uhr

Mit 45 Jahren sind wir in einer ganz, ganz besonderen Lebensphase als Frau.

Die Kinder sind in der Regel flügge, in der Partnerschaft funktioniert es hinten und vorne nicht mehr richtig, beruflich ist auch alles in einer Fragestellung und langsam geht“s los mit den ersten Anzeichen der Wechseljahre (Menopause). Die eigenen Eltern werden teilweise immer gebrechlicher, d.h. es ist eine immense Belastung und man tut sich sehr, sehr schwer selbst klarzukommen, mit sich selber. Man weiß oft nicht mehr, wer man selber ist und was man sich überhaupt noch wünscht.

Jetzt ist der richtige Moment gekommen, einen Break zu machen und intensiv mit sich selber zu befassen.

Selbstverwirklichung, Selbstfindung, das sind die ganz, ganz großen Themen, damit die andere Hälfte des Lebens, sollte man überhaupt so alt werden (Bundesstatistikamt in Wiesbaden sagt, dass nur jeder 2. 65 Jahre alt wird), ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir vielleicht früher schon abtreten dürfen.

Aus diesem Grund nimm dein Leben jetzt in deine Hände und richte dich völlig neu aus.

Je mehr Lebenssinn man dem eigenen Leben gibt, desto schöner und glücklicher ist das Ganze.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wir treffen uns in sogenannten Selbsthilfegruppen, da geht es um Jammerei. „Ja, es ist halt einfach so als Frau und da kann man halt nichts machen“. Das ist das allgemeine Geklage, oder man nimmt sein Leben jetzt vollkommen in die Hand.

Aus diesem Grund bietet die ganzheitliche Ärztin Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts die Chance, an zwei Tagen sich intensiv mit diesem Thema zu befassen.

Hier die Zusammenfassung der Themen, die oft entgleist sind:

– Partnerschaft ist oft eine Qual

– Sexualität ist völlig eingeschlafen oder nur noch ab und an aus Gewissensbissen

– Zärtlichkeiten sind schon lange eingeschlafen

– Wertschätzung, ein absolutes Fremdwort

– Kinder brauchen einen nicht mehr

– Beruflich ist oftmals auch keine Erfüllung

– Eltern fordern einen immer mehr, vor allem als Tochter

– Hormonelle Verwandlung, ist oft Stress für den Körper

– Schlaflose Nächte

– Unruhe

– körperliche Beschwerden

Zusammengefasst, das Leben ist zu einem großen Drama geworden

Jetzt ist es höchste Zeit, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Höchste Zeit, sich unabhängig zu machen. Mit den eigenen Füßen wieder im Leben zu stehen und sich das Leben entsprechend zurückzuholen. Die ursprüngliche Lebensfreude, das Lachen, die Energie, die Dynamik wieder coolen Sex zu haben, tolle Partnerschaft führen zu können. In großer Wertschätzung unterwegs zu sein, einmal sich selber gegenüber, dann auch den Mitmenschen gegenüber und genauso viel Wertschätzung zu bekommen.

Neue berufliche Laufbahn, das ist die beste Zeit jetzt Karriere zu starten.

Themen, die wir auf dem Seminar durchgehen:

– Worauf wartest Du in Deinem Leben?

– Wie lange möchtest Du noch in dieser Gefangenschaft bleiben?

– Stell dir mal vor, Du lebst dich voll und ganz und bist jeden Tag glücklich in deinem Leben?

– Wie baust Du Dir diese Stärke auf?

– Wie schaffst Du es immer, komme was da wolle?

– Welche Parameter sind dazu sehr wichtig?

– Wo fängt Dein Leben an und was musst Du dafür tun?

– Wie stark bist Du tief in Deinem Inneren?

– Auch Du bist ein Sieger, hole ihn endlich aus Dir raus.

– Verschreibe Dich ab sofort und für immer deinem persönlichen Leben.

– Du bist das Wertvollste, was du hast in deinem Leben.

– Es gibt eindeutig ein Leben vor dem Tod.

– Auch du hast es verdient eine wundervolle, großartige Partnerschaft zu haben, wo es noch knistert.

– Auch du hast es verdient ein supercooles, tolles Sexualleben zu haben, in alle Richtungen.

– Erkenne die eigenen persönlichen Schwächen.

– Lebe deine Genialität, in dir steckt wesentlich mehr drin.

– Verschiebe nie mehr etwas auf irgendwann.

– Die 0-Stunden-Regel gilt auch für Dich. Das heißt, melde dich jetzt an.

– Glück zieht noch wesentlich mehr Glück nach.

– Die Macht der Gewohnheit trifft auch Dich und es gilt diese Gewohnheiten endlich zu verlassen.

– Die berühmt-berüchtigte Altersfalle und wie Du Dich davor schützen kannst. Jetzt gilt es schon die Weichen zu

stellen, damit wir niemals in die Gebrechlichkeit kommen.

– Achtung: Menschen, die unglücklich sind, neigen sehr schnell und frühzeitig in die Demenz abzurutschen.

– Du hast wie immer die Wahl, du kannst so weitermachen wie bisher oder du legst einen Turn around hin.

– Nutze endlich die unendliche Kraft, die in dir steckt.

– Kennst Du Dein großes Lebenswerk und lebst Du auch danach?

– Welchen hohen Nutzen bietest Du Deinen Mitmenschen?

– Hast Du für Dich und Dein Leben ein klares Controlling eingebaut?

– Kennst Du Deine Komfortzone genau und wie kannst Du sie endgültig verlassen?

– Stärke jeden Tag Deine Entscheidungskraft.

– Lebe auch Du nach dem Erfolgsgesetz von Ursache und Wirkung.

– Was willst Du wirklich in Deinem Leben haben und sein?

– Was ist, wenn Du es nicht zeitlebens erreichst?

– Willst du eines Tages auf dem Sterbebett liegen und sagen müssen, mein Leben ist vorbei und ich habe vergessen, mich richtig

zu leben?

– Willst du in die Falle laufen wie viele Menschen und sagen: „Hätte ich doch nur?“

– Willst du so weit kommen wie viele Menschen, Altersarmut und Krankheit, ein Horror.

– Sein oder nicht sein, bist Du es ja oder nein?

– Übernehme endlich Verantwortung für alles, was in deinem Leben geschieht.

– Wenn Du träumen kannst, kannst Du es auch endlich tun und umsetzen.

– Was haben Zufälle mit Dir zu tun?

– Stehe endlich voll und ganz zu Dir

– Wenn Du denkst, es geht nicht mehr, was tust Du dann?

– Ohne Fleiß keinen Preis und das gilt auch für Dich.

– Glück und Reichtum ist Dein Geburtsrecht und wird es auch immer bleiben.

– Wache endlich auf, bevor es eines Tages zu spät ist.

– Mut oder Armut, das ist die große Frage.

– Der Preis ist immer im Vorfeld zu entrichten.

– Du hast alles in Deiner Hand.

– Mache die Geduld zu Deinem Verbündeten.

– Dankbarkeit als der große Schlüssel

Seminarleiterin Frau Dr. med. Mackert-Wilts, geboren 29. Juli 1975, aufgewachsen in einem einfachen Elternhaus in einem Bauernhaus mit Plumpsklo, wo man nachts noch aus dem Zimmer musste.

Alle haben in einem Zimmer geschlafen und das hat tiefe Spuren hinterlassen, denn als Frau galt man nichts in der Familie. Männer, der eigene Sohn, der wurde hochstilisiert und das Thema war als Frau: Ja, du musst irgendwann mal heiraten und dann ist die Sache gelaufen.

Ivonne hat sich durch die Schule gequält, musste auf dem Bauernhof immer mithelfen, harte körperliche Arbeit, hat sich dann entschieden eine Ausbildung, als Krankenschwester zu machen, was von der Mutter vor allem schon sehr verpönt wurde unter dem Motto, „Du brauchst doch keine Ausbildung!“ Am letzten Tag der Probezeit wurde ihr fristlos gekündigt.

Das hat in ihr folgenden Mechanismus ausgelöst: „Jetzt erst recht.“

Sie hat dann ein Medizinstudium angefangen, hat ihren Ehemann Tierarzt Henning Wilts kennengelernt, mit ihm zwei wundervolle Kinder, die jetzt flügge sind und ihre berufliche Laufbahn gehen.

Sie war zehn Jahre im Krankenhaus, dann zehn Jahre in einer Praxis, bis sie sich entschieden hat: „Mein Gott, das kann es doch nicht sein, bis an mein Lebensende, soll ich jetzt tatsächlich 15 Jahre in der Praxis sein?“.

Dann hat sie sich auf den Weg gemacht und hat sich coachen lassen ist bis zum heutigen Tage in verschiedenen Fort- und Weiterbildungsprogrammen und dann hat sie gekündigt, verdient heute ein Vierfaches in der Praxis und ist für Frauen da, sie auf ihrem Weg in ein absolut glückliches, erfolgreiches Leben zu begleiten.

Mache Dich an den zwei Tagen so richtig stark und Du schaffst das, was Du Dir schon sehr lange vorgenommen hast. Warte nicht auf den richtigen Augenblick, er ist bereits da und Du bezahlst mit ganz viel Freude den Preis.

Für wen ist das Seminar geeignet:

– Für Frauen, die Klarheit in Ihrem Leben schaffen.

– Für Frauen, die in ihrer eigenen Energie sind.

– Für Frauen, die neue Perspektiven sehen.

– Für Frauen, die bereit sind, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen.

– Für Frauen, die bereit sind, ihre berufliche Veränderung auf den nächsten Level zu heben.

– Für eine Partnerschaft auf Augenhöhe voller Liebe und einer erfüllten Sexualität.

– Für Frauen, die ihre Lebensfreude wiederentdecken.

– Für Frauen, die ihren Lebenssinn finden und leben.

– Die aus ihrem Leben eine Meisterleistung machen.

– Die es leid sind, immer zu warten und auf Wunder zu hoffen

Für wen ist das Seminar nicht geeignet.

– Für die vielen Frauen, die sowieso schon alles immer besser wissen und können.

– Für Klugscheißer, Narzissten, Egoistinnen, Besserwisserinnen, sollen hier fernbleiben.

– Für Frauen, die der Meinung sind, das bringt sowieso alles nichts und das Leben ist doch eh schon fast gelaufen.

– Für Frauen, die mit einem ewigen Ja-aber leben und immer diskutieren wollen.

Vielleicht findest du das jetzt frech, ist es aber nicht, es ist nur sehr ehrlich und so kann jeder für sich selbst entscheiden, ob es was für ihn ist oder nicht.

Klare Empfehlung:

Auch hier klare Empfehlung, bringe Freundinnen mit, deine Kollegin, Mitarbeiterinnen, deine Kinder ab 12 Jahren und so weiter. Gemeinsam auf die Reise zu gehen, macht weitaus mehr Spaß und bringt ganz viel Lebensfreude.

Leistungen:

Das komplette Seminar in St. Moritz

2 Tage intensives Training

1x Übernachtung im Hotel mit Frühstücksbüfett

2x Raumnutzung

Deine Investition:

EZ: ab EUR 187,00

DZ: ab EUR 267,00

zzgl. Eventbrite Gebühren

Bild: 11. One Million-Mastermind in Albanien.

Fotografin: Nele Wehrmann

Buche direkt hier: https://bit.ly/3S0HQ1s

