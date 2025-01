alpha beta asset management und F5 Crypto bündeln Kräfte

Innovative Partnerschaft für regulierte Krypto-Vermögensverwaltung

Frankfurt am Main, 13. Januar 2025 – alpha beta asset management und F5 Crypto haben eine strategische Kooperation geschlossen, um Anlegern den sicheren, transparenten und regulierten Zugang zum Markt für digitale Assets zu erweitern.

Als erste vollständig durch BaFin und Bundesbank regulierte Krypto-Vermögensverwaltung in Deutschland bietet alpha beta asset management maßgeschneiderte, zukunftsorientierte Investmentlösungen. Mit F5 Crypto – in Berlin seit 2018 auf Krypto-Investments spezialisiert – verbindet alpha beta asset management nun etablierte Vermögensverwaltungskompetenz mit tiefgreifendem Krypto-Know-how und wissenschaftlich fundierten Anlagestrategien.

Die Partnerschaft setzt neue Maßstäbe in puncto Sicherheit, Professionalität und Diversifikation. Anleger profitieren von einem größeren Spektrum digitaler Assets, strengen regulatorischen Rahmenbedingungen und einem erweiterten Angebot an innovativen Krypto-Finanzprodukten, die in Deutschland entwickelt wurden.

Stimmen zur Kooperation

„Dank der Zusammenarbeit mit F5 Crypto können wir unseren Kunden einen noch umfassenderen Zugang zu digitalen Assets bieten – mit höchstem Sicherheitsanspruch und maximaler Transparenz“, so Markus van de Weyer, Gründer und Geschäftsführer der alpha beta asset management GmbH.

„Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere wissenschaftlich fundierten Krypto-Investmentstrategien einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen. Gemeinsam heben wir den Standard für professionelle Krypto-Vermögensverwaltung in Deutschland auf ein neues Niveau“, ergänzt Florian Döhnert-Breyer, Geschäftsführer der F5 Crypto Capital GmbH.

Über alpha beta asset management GmbH:

Die alpha beta asset management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 2012 gegründet und ist die erste deutsche, vollständig regulierte Krypto-Vermögensverwaltung. Neben innovativen Lösungen im Bereich digitaler Assets bietet das Unternehmen eine ganzheitliche Vermögensverwaltung, die auf hocheffiziente ETF-Strategien spezialisiert ist. Die individuellen Vermögensverwaltungskonzepte richten sich an Unternehmer, Manager, wohlhabende Familien sowie Stiftungen und Erbengemeinschaften. Darüber hinaus entwickelt alpha beta asset management maßgeschneiderte Publikums- und Spezialfonds für institutionelle Investoren und verbindet langjährige Erfahrung mit modernsten Investmentansätzen. alpha beta asset management ist ein Wertpapierinstitut mit Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung nach § 15 WpIG, unter Aufsicht der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).

Über F5 Crypto Capital GmbH:

Die F5 Crypto Capital GmbH aus Berlin ist seit 2018 auf Krypto-Investments spezialisiert und eine führende Adresse für semiprofessionelle und professionelle Investoren im Bereich digitaler Assets. Mit tiefgreifendem Verständnis des Krypto-Sektors und innovativen, in Deutschland entwickelten Krypto-Finanzprodukten, setzt das Unternehmen Maßstäbe im Krypto-Investment. Der F5 Crypto Fonds ist der am längsten BaFin-registrierte liquide Krypto-Fonds Deutschlands und ermöglicht einen sicheren, transparenten Zugang zu den Chancen des Kryptowährungsmarktes. F5 Crypto arbeitet ausschließlich mit aufsichtsrechtlich regulierten Partnern in Deutschland zusammen, um höchste Sicherheits- und Transparenzstandards im komplexen Krypto-Investment-Sektor zu gewährleisten. Die Mission des Unternehmens ist es, smarte Krypto-Investments für alle zugänglich zu machen – solide wie Aktien, vertrauenswürdig wie Staatsanleihen, wissenschaftlich fundiert wie Universitätsstiftungen und so einfach wie ETFs.

Pressekontakt:

Markus van de Weyer

alpha beta asset management GmbH

Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26

60323 Frankfurt am Main

Telefon: +49 170 227 86 57

E-Mail: markus.vandeweyer@abam.email

Florian Döhnert-Breyer

F5 Crypto Capital GmbH

Ritterstraße 2A

10969 Berlin

Telefon: +49 30 220 127 490

E-Mail: florian@f5crypto.com

Website: www.f5crypto.com

