Höher, schneller, weiter? Oder doch lieber bewusster, sinnhafter und nachhaltiger?

ALOHA Spirit für Ihr Business

Weg vom Weißen Weg – hin zum weisen Weg.

Die Wirtschaft neu denken – das ist nicht nur eine Forderung der Transformationsforscherin Maja Göpel, sondern es ist DAS gesellschaftliche Credo unserer Zeit.

Wie kann ein Wirtschaften gelingen, das auf Nachhaltigkeit, einem bewussten Umgang mit der Natur, einem wertschätzenden Miteinander zwischen Kollegen, Vorgesetzten und Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten etc. basiert?

Das ALOHA-Prinzip kann Antworten auf all diese Fragen geben.

Was bedeutet ALOHA?

ALOHA steht für mehr als einem Blumenkranz aus exotischen Blüten zur Begrüßung.

Es steht für Liebe, Zuneigung, Mitgefühl, Barmherzigkeit und vielem mehr. Mit ihm verbindet sich eine Atmosphäre der Freundlichkeit, Wertschätzung und Liebe – bei allem, was wir machen.

Auf Hawaii begleitet es Menschen sowohl bei der Arbeit als auch im privaten Bereich: Man schreibt E-Mails mit Aloha, bereitet sich damit auf Meetings vor, bringt die Kinder mit Aloha zur Schule, kocht mit Aloha. Kurz, es umgibt die Menschen wie ein Mantra, einer ständigen Affirmation, das Leben, den Beruf, den Alltag mit Liebe zu leben.

Diese Lebenseinstellung lässt sich auf die Wirtschaft übertragen: auf ein sozial verantwortliches Unternehmertum, auf einen achtsamen Umgang mit den Ressourcen, auf ein respektvolles Agieren – zum Wohle aller – und des Unternehmens.

Mehr dazu erfahren Sie in dem Online-Vortrag „ALOHA-Spirit für Ihr Business“ der Diplom Volkswirtin Ulrike Hinzmann am 5. Mai 2022 um 18.00 Uhr.

Anmeldung: https://bewusster-wandel.de/csr-fuer-unternehmen/

Unter dem Dach ‚The Shift Bewusster Wandel‘ berät die Ulrike Hinzmann Kommunikationsagentur für Fair Play mittelständische Unternehmen mit Marketing und PR auf dem Schwerpunkt Corporate Social Responsibility sowie bewusstes Unternehmertum. Außerdem gibt Sie Menschen Impulse für eine positive Lebensgestaltung.

Kontakt

Ulrike Hinzmann Kommunikationsagentur für Fair Play

Ulrike Hinzmann

Alpenstraße 31f

82538 Geretsried

01774363609

info@bewusster-wandel.de

http://www.bewusster-wandel.de

