Allzeit volle Wartezimmer auch bei Heilpraktikern?

Wir alle kennen das Phänomen nur zu gut, wenn wir zu einem Allgemeinmediziner oder zu einem Facharzt in die Praxis kommen. Nach unserer Anmeldung an der Empfangstheke heißt es zunächst einmal: „Bitte nehmen Sie doch noch einen Moment im Wartezimmer Platz!“

Dort angekommen erleben wir dann auch meist die große Ernüchterung: Es ist mal wieder brechend voll. Früher war man dann froh, wenn man sich für die lange Wartezeit eine Zeitschrift greifen konnte, die dort auf einem Tischchen herumlag. Heute greifen fast alle Patienten zum Smartphone und vergnügen sich damit ihre Wartezeit.

Doch wie sieht das Ganze nun aus, wenn wir heutzutage in eine Heilpraktiker-Praxis kommen? Dort ist ein volles Wartezimmer nach wie vor eher die Ausnahme. Laut der Ärztezeitung behandeln Heilpraktiker durchschnittlich 25 Patienten pro Woche. Bei manchen sind es gar 40 Patienten und bei manchen sind es gerade einmal sechs Patienten pro Woche. Bei letzteren landen wir dann tatsächlich bei nur einem einzigen, maximal zwei Patienten pro Tag. Woran liegt das?

„Über 70 Prozent der Patientinnen und Patienten zahlen die Heilpraktiker-Behandlung aus eigener Tasche und entlasten so das Krankenkassensystem“, heißt es in der Analyse der Ärztezeitung.

Die meisten Patienten, die wir in einer Heilpraxis antreffen, sind Wiederholungstäter. Neue Patienten gelangen laut Studie meist nur durch Empfehlung einer Vertrauensperson in eine solche Praxis.

Doch wie lässt sich diese recht magere Bilanz bei den Heilpraktikern nun verbessern? Ist es denn überhaupt möglich, auch Heilpraktikern ein allzeit volles Wartezimmer zu bescheren ohne die breite Unterstützung der gesetzlichen Krankenkassen?

Mit dieser Frage beschäftigte sich jüngst auch Hannes Neumann von der neuen Plattform online-terminsystem.de: „Ja, es ist möglich. Wir können bis zu dreimal mehr Patienten zu den Heilpraktikern bekommen als vorher – Einerseits funktioniert das über unsere 24×7 Online-Terminvergabe und zum anderen über die integrierten Marketingfunktionen. Diese erhöhen schon nach kurzer Zeit in wirklich signifikantem Ausmaße die Reputation jener Heilpraktiker, die sich unseren preisgünstigen Online-Service gönnen.“

Insbesondere bei den nebenberuflich tätigen Heilpraktikern sieht Neumann einen starken Hebel, da diese in aller Regel nur schwierig zu erreichen seien aufgrund ihrer zeitlich sehr begrenzten Verfügbarkeit. Die Online-Terminvergabe hingegen gäbe es rund um die Uhr, auch in der Mittagspause, nach Feierabend und am Wochenende.

Jedoch weist Neumann bei den meisten Online-Terminvergabe-Lösungen auf schwerwiegende Fehler hin: „Die User Journey ist teilweise so katastrophal, dass es während der Online-Terminbuchung zu vielen Abbrüchen seitens der Patienten kommt. Mithin werden meist sämtliche noch freien Termine angezeigt, die der betreffende Heilpraktiker zu vergeben hat. Das ist hochgradig geschäftsschädigend, denn Patienten möchten ja immer in die Hände eines ausgezeichneten Heilpraktikers geraten. Ein solcher ist aber fast immer ausgebucht. Unsere Online-Terminvergabe arbeitet im Hintergrund mit entsprechenden Marketing-Mechanismen, die dafür sorgen, dass Patienten-seitig wieder eine ungeheure Begehrlichkeit geweckt wird. Schon nach kurzer Zeit werden wieder alle einen Termin bei XY haben wollen.“

Wie das alles ganz genau funktioniert, möchte Neumann nicht preisgeben. Weitergehende Informationen zur Lösung an sich gibt es allerdings hier: online-terminsystem.de/heilpraktiker

ONLINE-TERMINSYSTEM.DE ist nicht nur ein preisgünstiges Angebot für die Online-Terminvergabe – es ist viel mehr auch ein Marketing-Instrument, um die eigene Bekanntheit zu steigern und mehr Kunden zu generieren.

