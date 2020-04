Alltagsmythen: Wie kommen die kleinen Löcher ins Shirt?

Der “Kleine Lochfraß”

Zugegeben, in Zeiten von Corona erscheint diese Frage nahezu banal, aber was, wenn wir durch Kurzarbeit und Verdienstausfall nun alle den Gürtel etwas enger schnallen müssen? Dann wäre es schon wichtig zu wissen, ob evtl. der Gürtel sogar die Ursache für das Problem ist.

Doch von Anfang an. Schon seit langem ärgern mich und meine Kolleginnen aus der PlusPerfekt-Redaktion diese fiesen kleinen Löchlein, die plötzlich nach der Wäsche in den T-Shirts aufzufinden sind. Meist sind sie auf Taillen- oder Bauchhöhe, weshalb ich schon vermutet hatte, dass evtl. an dieser Stelle die Materialbelastung zu hoch oder der Dehnungsfaktor (Nennt man das so? Hört sich auf jeden Fall kompetent an.) zu oft überschritten wurde.

Alltagsmythen oder Expertenwissen?

Manch einer hat ja die Theorie, es könnte an der Waschmaschine liegen, die würde schließlich auch Socken verschwinden lassen. Doch das erscheint mir als Antwort nicht akzeptabel. Kleine Schäden an oder Mini-Fremdkörper in der Waschmaschinen-Trommel scheiden ebenfalls als Grund aus. Die Trommel wurde gecheckt, da ist alles in Ordnung. Und Mini-Fremdkörper wären nicht bei jeder Wäsche dabei, die werden mit dem Waschwasser immer wieder ausgespült. Außerdem müssten dann auch andere zarte Gewebe betroffen sein, nicht nur Shirts.

Auch der Gürtel muss oft als Lösung herhalten. Genauer gesagt die Gürtelschnalle. Stimmt das, oder gehört das zu den Alltagsmythen? Und wie bitte lautet dann die Alternative? Die Hose ohne Gürtel tragen? Mehr dazu auf PlusPerfekt – Online Magazin für Plus Size Fashion, Trends & Lifestyle.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de