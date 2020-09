Allianz Angestelltenvertrieb Stuttgart wächst auch während COVID-19

Der Allianz Angestelltenvertrieb Stuttgart ist Teil der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG. Als Vertriebsarm der Allianz Deutschland AG, berät und betreut der Allianz Angestelltenvertrieb Kunden in und um Stuttgart mit den Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten des Versicherungskonzerns.

So wie für andere Branchen und Unternehmen, sind auch für die Allianz die durch die Corona-Pandemie bedingten Negativeffekte spürbar. Die coronabedingten Turbulenzen an den Finanzmärkten und die verlangsamte Konjunktur haben das Geschäftsklima in der Finanzdienstleistungsbranche allgemein verschlechtert. Die Allianz AG konnte trotzdem im Q2 2020 gute Ergebnisse erzielen. “Das Umfeld ist anders, als wir es gewohnt sind, aber die Zahlen sind gut”, sagte Finanzvorstand Giulio Terzariol in Zusammenhang mit der vorgelegten Halbjahresbilanz.

Dadurch, dass die Allianz so erfolgreich der Krise trotzt, können sogar neue Arbeitsplätze geschaffen werden. So möchte auch das Team des jungen Vertriebszweigs der Allianz, der Angestelltenvertrieb Stuttgart, neue Mitglieder dazu gewinnen. Kundenkontakter oder nebenberufliche Vermittler werden dringend gesucht. Beim in 2019 neu aufgestellten Vertriebsarm Allianz Angestelltenvertrieb, herrscht daher eine positive Aufbruchstimmung.

Der Allianz Angestelltenvertrieb Stuttgart bietet seinen zukünftigen Festangestellten einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ein attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten. Selbstverständlich stehen auch den Mitarbeitern des Angestelltenvertriebs Stuttgart vielfältige Karriere- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Allianz Konzerns zur Verfügung.

Seit dem Jahr 2013 wird die Allianz von mehreren Marktforschungsinstituten als Nummer Eins, also als attraktivste Online-Arbeitgebermarke in Europa bewertet. Das Recruiting innerhalb der Allianz läuft – trotz Krise – auf Hochtouren. Bewerber steht während eines Praktikums, nach dem Studium oder der Ausbildung die Allianz Berufswelt offen.

Um jegliche coronabedingten Hemmnisse abzubauen, bietet die Allianz potentiellen Bewerbern einen voll digitalen Bewerbungsprozess von der Kontaktaufnahme bis zum Videochat an. Passend zur jeweiligen Lebenssituation der MitarbeiterInnen ist auch das Arbeiten im Homeoffice möglich.

Die Allianz bietet über 83 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern ein breites Spektrum an Versicherungsprodukten, Finanzdienstleistungen und Services. Die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG ist der starke Vertriebsarm der Allianz Deutschland AG. Über 19 Millionen Kunden werden deutschlandweit von ihr mit Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten beraten, betreut und versorgt.

Allianz Angestelltenvertrieb Stuttgart

Andrea Salvatore

Uhlandstraße 2

70182 Stuttgart

01733893658

andrea.salvatore@allianz.de

https://www.allianz-vertrieb.de/av-stuttgart

Bildquelle: Allianz Versicherungs AG