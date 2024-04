Alles Wichtige rund um Wohnwagen mieten in der Schweiz

Tipps und Infos für die Schweiz: Vorteile und Konditionen der Wohnwagen Miete

Seit einigen Jahren boomt das individuelle Reisen im eigenen Fahrzeug: Das zeigt sich auch bei der steigenden Anzahl an Kunden, die sich in der Schweiz entscheiden einen Wohnwagen zu mieten. Anbieter wie die Top Camp AG in Interlaken verzeichnen eine hohe Nachfrage, wie Geschäftsführer Clemens Häsler erläutert: „Uns erreichen ganzjährig über eine Vielzahl an Anfragen und Buchungen. Unsere Kunden schätzen die Flexibilität und den geringen Aufwand bei Mietmodellen.“

Gute Gründe: Trend zum Wohnwagen mieten in der Schweiz

Warum erfreut sich das Mieten von Wohnwagen so grosser Beliebtheit? Das gründet auf mehreren Faktoren. Erstens scheuen einige Individualreisende die Investitionskosten für ein eigenes Fahrzeug. Wer im Jahr nur wenige Wochen im Wohnwagen verreist, vereinbart lieber einen bedarfsgerechten Mietzeitraum. Zweitens müssen sich Kunden beim Mieten weder um einen Stellplatz noch um den Wartungs- und Reparaturservice kümmern. Sie geniessen in der Schweiz und anderswo die Vorzüge eines Caravans, ohne sich den Aufwand eines eigenen Wohnwagens aufzubürden. Drittens gibt es für manche Interessenten einen weiteren Grund: Sie ziehen perspektivisch den Kauf eines Campingwagens in Betracht, wollen aber zuvor die Ferien im gemieteten Wohnwagen ausprobieren.

Wohnwagen mieten in der Schweiz: Tipps

Clemens Häsler weist darauf hin, dass sich unter den Kunden viele Einsteiger befinden. Dieser Trend führe aber auch dazu, dass die Mitarbeiter des Unternehmens viele Fragen beantworten müssen. „Neukunden wollen zum Beispiel wissen, ob ihr Fahrzeug für den Transport eines Wohnwagens geeignet ist. Die Antwort findet sich im Fahrzeugausweis. Die Anhängelast gibt an, wie viel der Caravan inklusive Zuladung wiegen darf. Bei manchen Autos nennen die Hersteller zusätzlich ein maximales Gesamtzuggewicht. Dieses bezieht sich auf das gesamte Gespann. Viele Anfänger interessieren sich zudem für den erforderlichen Führerschein. Hier kommt es ebenfalls auf die eben erwähnten Werte an“, erklärt der Wohnwagen-Experte. In vielen Fällen reicht der gewöhnliche Führerschein, bei einem Gesamtzuggewicht über 3.500 Kilogramm ist der Führerschein BE erforderlich. Weitere Fragen thematisieren unter anderem den Versicherungsschutz. Clemens Häsler dazu: „Bei uns erhalten Kunden einen umfangreichen Basisschutz und viele weitere Extras. Mit unseren Leistungspaketen steht entspannten Ferien nichts im Weg.“

