Alles Richtig Automatisiert – 30 Jahre ARAmatic GmbH

Die ARAmatic GmbH, ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Würnsdorf, feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Seit der Gründung im Jahr 1995 steht ARAmatic für maßgeschneiderte Automatisierungs- und Steuerungslösungen in den Bereichen Umwelttechnik, Energietechnik und Maschinenbau.

Über die Jahre hinweg hat das Unternehmen zahlreiche Projekte in ganz Österreich umgesetzt. Zu den Referenzen zählen über 1.200 Kläranlagen, mehr als 200 Pumpwerke und über 100 Wasserversorgungen – von der Kleinanlage bis zur kommunalen Lösung. Auch in Bereichen wie Wasseraufbereitung, Hochwasserschutz, Biogastechnik und Industrieautomatisierung ist ARAmatic aktiv.

Das Leistungsspektrum umfasst die komplette Elektroplanung, den Schaltschrankbau, die SPS-Programmierung, die Visualisierung (SCADA/HMI), die Fernwirktechnik sowie die Alarmierung. Ergänzt wird dieses Angebot durch eigene Softwarelösungen wie das digitale Betriebsprotokoll ARAkoll und das intelligente Energiemanagementsystem iEMS, die Effizienz, Übersicht und Rechtssicherheit im Anlagenbetrieb steigern.

„Unsere Lösungen sind technisch durchdacht, wirtschaftlich und vor allem praxisnah – so wie unsere Kunden es brauchen“, betont Geschäftsführer Gerhard Sulzbacher. „Nach 30 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Gemeinden, Genossenschaften, und Unternehmen blicken wir mit Freude in die Zukunft.“

