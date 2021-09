Alles für ein legendäres Gameplay: AGON PRO eSports-Monitore mit HDR, HDMI 2.1 und 1 ms GtG

Amsterdam, 17. September 2021 – AGON by AOC, eine der weltweit führenden Gaming-Monitor1- und IT-Zubehörmarken, präsentierte erst kürzlich seine neue Produktkategorie für die anspruchsvollsten und wettbewerbsfähigsten Gamer und eSports-Spieler: AGON PRO. Jetzt wird das Line-up um zwei weitere Modelle mit außergewöhnlichen Spezifikationen erweitert: den 80 cm (31,5″) AG324UX (4K @ 144 Hz) mit HDR400 und den 68,6 cm (27″) AG274FZ (FHD @ 260 Hz). Beide Modelle verfügen über ein IPS-Panel für kräftige, lebendige Farben und bieten eine GtG-Reaktionszeit von 1 ms für eine besonders flüssige Darstellung ohne Ghosting.

Damit die Legenden der Gaming Community auf dem Schlachtfeld den Sieg erringen, gehen sie keine Kompromisse ein, sie brauchen die bestmögliche Ausrüstung. Jetzt ist es soweit! Mit den neuen AGON PRO Modellen von AGON by AOC bekommen eSports-Profis, professionelle Streamer und Hardcore-Gamer Monitore an die Hand, die kaum noch Wünsche offen lassen.

Fangen wir an: Der 31,5″ AG324UX kommt im preisgekrönten (Red Dot Design Award), 3-seitig rahmenlosen Design. Sein leistungsstarkes IPS-Panel mit einer nativen 4K-Auflösung (3840 x 2160) kann eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz erreichen (über DisplayPort 1.4 mit DSC). Dank HDMI 2.1 ist der Monitor vollständig kompatibel mit den Konsolen der neuen Generation, die 4K bei 120 Hz unterstützen. Für ein schnelles, Ghosting-freies Gameplay ohne Probleme wie Tearing und Bildstottern sorgen die rasante Reaktionszeit von 1 ms (GtG- und MPRT) sowie die Kompatibilität mit AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-Sync. Darüber hinaus bietet der AG324UX eine herausragende Farbpalette mit 1,07 Milliarden Farben und unterstützt einen Bereich von 99,8 % des DCI-P3-Farbraums sowie DisplayHDR 400 für naturgetreue Bilder. 8-W-Stereolautsprecher mit DTS-Enhancement runden das audiovisuelle Erlebnis ab.

Dieses Display ist auch perfekt für die Streaming Community geeignet, verfügt es doch über einen USB-C-Anschluss mit 90 W Leistung für die Verwendung mit mobilen Geräten. Dank des Picture-by-Picture-Modus wird die 31,5″-Fläche optimal genutzt. Mit an den 4-Port-USB-3.2-Hub des Monitors angeschlossenen Peripheriegeräten und dem integrierten KVM-Switch können Gamer mit einer Tastatur und Maus zwei PCs steuern (zum Beispiel einen Desktop/Laptop oder einen Streaming-PC).

Der Monitor ist auf seiner Vorder- und Rückseite mit RGB-Beleuchtung und einem AGON Logo-Projektor ausgestattet. So kann der Gamer seinen einzigartigen Stil auch optisch optimal zur Geltung bringen. Für einen ergonomischen Aufbau lässt sich das Display am robusten Ständer in der Höhe verstellen, drehen, schwenken und neigen. Um die Einstellungen des Bildschirms für verschiedene Genres anzupassen, können Gamer bequem die mitgelieferte QuickSwitch-Kabelfernbedienung oder die Software G-Menu nutzen, während das OSD spieletypische Funktionen wie Game Colour (Sättigung), Shadow Control, Frame Counter und Dial Point (Fadenkreuz-Overlay) bietet.

Der 27″ AG274FZ mit dem gleichen preisgekrönten Design und den gleichen ergonomischen Features bietet dagegen brillante Spezifikationen für FPS-Fans und eine extra Schattenabdeckung. Sein schnelles IPS-Panel überzeugt mit nativer FHD-Auflösung (1920 x 1080), einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz (über DP 1.4), die auf 260 Hz übertaktet werden kann, und einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG). Die anpassbare RGB-Beleuchtung, QuickSwitch für einfache OSD-Einstellungen, zwei 5-W-Lautsprecher mit DTS-Sound und ein USB-Hub mit vier Anschlüssen verbessern die Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit dieses Modells zusätzlich. Um Ruckeln und Tearing zu vermeiden, unterstützt der Monitor Adaptive-Sync. Für kräftige, natürliche Farben unterstützt er einen sRGB-Bereich von 110,5 % und DisplayHDR 400 für einen hohen Dynamikbereich.

Die neuesten AGON PRO Modelle sind ab sofort für 1.139,00 EUR / 1.239,00 CHF (AG324UX) beziehungsweise 489,00 EUR / 529,00 CHF (AG274FZ) – jeweils UVP – erhältlich.

Technische Spezifikationen AOC AG324UX: https://eu.aoc.com/de/gaming/products/monitors/ag324ux

Technische Spezifikationen AOC AG274FZ: https://eu.aoc.com/de/gaming/products/monitors/ag274fz

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. AGON by AOC ist seit 2020 eine der führenden Gaming-Monitormarken und eine Top-Wahl für Gamer in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

